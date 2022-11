Představení nové kolekce 2022 chytrých hodinek ARMODD

6 let fungování s českým klientem se odráží ve zdařilé nastaveném know-how o tom, co Češi v rámci chytrých hodinek skutečně ocení. A co si tedy ARMODD přichystal na letošní podzimní sezónu? Jsou to zbrusu nové produkty, kde design, rozhraní funkcí a intuitivnosti ovládání směle překonává minulé kolekce.

U značky ARMODD probíhá oblíbená akce Black Friday, při které můžete zakoupit chytré hodinky z nové kolekce 2022 za velice atraktivní cenu. Přesvědčte se sami. Extra 10% sleva s kódem BFR10 jen do 28.11.

Magický displej. Neuvěřitelně jemné rozlišení 420x485 v kombinaci s bezrámečkový designem je vskutku atraktivním počinem. Otočné kolečko na boku povyšuje intuitivnost ovládání na novou úroveň. Působivé, že? A to jsme stále jen u vzhledu.

Největším benefitem funkcí tohoto modelu je Bluetooth volání, dálkové ovládání hudby a monitorování zdravotních funkcí. Vyzkoušet můžete také jeden z 11 sportovních režimů pro precizní sběr dat o vaší vykonávané aktivitě. Standardní výbavou je nastavení notifikacía měření zdravotních aktivit. Jak vidíte, tak model hranatých chytrých hodinek Squarz 11 Pro je určen pro dámy a pány každého věku. Každý si na nich najde to své.

Kdyby se agent 007 rekrutoval z tuzemského prostředí, jistě by sáhnul po „tichém strážci“. Jedná se o ideální dárek pro pány. Svým vzhledem a funkčním rozhraním je model Silentwatch 5 Pro naprosto přizpůsoben pro široké spektrum událostí. Ať už se budete pohybovat na pracovní, společenské či pohybově sportovní úrovni. Tyto působivé chytré hodinky vždy najdou své jedinečné uplatnění.

A co vše hodinky tedy mají a co umí? Mají perfektní bezrámečkový 1,5″ displej s vysokým rozlišením a výbornou čitelností i na přímém slunci, a to vše v prémiovém kovovém zpracování. Potěší i možnost praktického rozdělení displeje. A umí např. volat za pomocí Bluetooth, pokročile měřit funkce tepu, dechu, spánku nebo krevní tlaku a vyhodnocovat plno dalších sportovních činností. Předností je i bezdrátové nabíjení a solidní výdrž baterie, která může činit klidně až 20 dnů.

Dámy a pánové, je nám potěšení vám v kategorii cen Nejperfektněji narýsovaného kruhu roku 2022 představit jasného vítěze… A je jím nový model chytrých hodinek Roundz 4, na druhém místě se umístili Archimédovy kruhy a na třetím…A teď trochu zase vážně, čím se vyznačuje nový model Roundz 4? Komplexním designem, hravým ovládáním a bohatostí svých možností.

Minimalistické zpracování hodinek na jedničku s hvězdičkou. Budou se pěkně na ruce vyjímat. A čím obohatí váš život? Budou vás informovat, jemně probouzet, měřit veškeré životní a zdravotní aktivity, vyhodnocovat, bavit svými ciferníky, kterých je až na 200, prakticky přijímat hovory a také skrze ně volat, nebo dálkově si přepínat svůj oblíbený hudební playlist. A to samozřejmě není plným výčtem funkcí. Vítěz kategorie Nejkulatější počin roku 2022 toho musí zákonitě obsahovat daleko více, a to se třeba přesvědčte sami na detailu samotných hodinek.

Sportovně ladění jedinci zajásají. Tohle je absolutní „trefa do černého“. Silentband GPS 3 je totiž přesně odpovědí na jejich praktické pohybové aktivity. Hodinky disponují precizní GPS lokalizací pro zaznamenání až 37 sportovních aktivit i bez mobilního telefonu. Dále umí zobrazovat mapu se záznamem trasy, takže vše budete mít pod naprostou kontrolou.

Vysokou životnost displeje o parametru 1, 45″ zajišťuje odolné Gorilla Glass sklíčko. Aje to skutečné efektivní „gorilí“ síla, která bude chránit naměřená data v hustém „pralesu“ všech možných vykonávaných aktivit. Dále se těšte na měření tepu, tlaku, spánku, kalorií, upozornění na hovory, zprávy, e-maily a nepřeberně dalších informačních kanálů. Vše si můžete nastavit dle vašich preferencí. Možnost nahrání vlastní fotky na ciferník může pomoci i třeba motivačním způsobem. Např. takový Jarda Jágr, nebo Rambo vám mohou zpřítomňovat hlášku: „Když nemůžeš, tak přidej“.