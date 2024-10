Překvapivá technologie: Umělé rostliny umí čistit vzduch a dobíjet vaše zařízení

Když se podíváme na minulost naší planety, jedním z nejvýznamnějších milníků v historii života bylo to, kdy první organismy začaly produkovat kyslík. Tento zásadní krok učinily sinice (cyanobakterie), které před miliardami let dokázaly přeměnit sluneční energii na chemickou a vytvořit životně důležitý kyslík pomocí fotosyntézy. Dnes, vědecký tým z Binghamtonské univerzity v New Yorku odhalil, že tyto miniaturní organismy mohou sehrát klíčovou roli i ve zcela moderním kontextu — jako součást průlomového zařízení, které by mohlo radikálně změnit způsob, jakým čistíme vzduch a vyrábíme energii.