PREVIEW - Biomutant na GamesComu zabodoval s kung-fu a zmutovanými plyšáky

Experiment 101 nelze pokládat za žádné nováčky, i když jeho vývojáři doposud sami o sobě nic nevyvinuli. Zakladatel studia, Stefan Ljungqvist, totiž pracoval v Avalanche Studios na úspěších Just Cause a Mad Max, jejichž designový otisk lze zpozorovat i v černém koni GamesComu 2017.

Jak shrnout Biomutant? Jedná se o postapokalyptické RPG s otevřeným světem a expresivním soubojovým systémem. Hráč se vžije do role mutacemi zasaženého drobného živočicha, který se snaží zabránit v šíření nákazy ohrožující centrum ekosystému tamějšího světa, Strom života.

První videa z hraní a screenshoty jasně ukazují, že Biomutant přetváří pojem postapokalypsa k obrazu svému. Žádné vyprahlé pustiny, lidojedi a boje o V8 pod kapotou, ale azurové nebe, smaragdová zeleň, křišťálově čistá voda a roztomilí chlupáčci. Poněkud nezvyklé pojetí fascinuje a láká zároveň.

Tvůrci slibují poutavé vyprávění příběhu. Není důvod jim nevěřit. Dokonce se pochlubili i se systémem karmy, která snad bude mít významný vliv na usměrňování příběhu. Nejvíce informací nám však vývojáři přinesli o hratelnosti. Design propůjčuje hře otevřený nelineární svět s mnoha možnostmi, jak jej prozkoumávat. Hlavní postava tak může učinit pěšky, v loďce, rogalem nebo pomocí bizarních strojů postavených z garážového haraburdí.

Masivní otevřený svět ála Mad Max a Just Cause

Ukázky poodhalují i úzké propojení mezi mikro a makro lokacemi a plynulý přechod mezi nimi. Takový systém se málokdy podaří implementovat bez načítacích obrazovek nebo znatelného rušivého doskakování textur. Doufejme, že fúze lineárního komplexu a lesa nebyla jen vytvořena za účelem navnazení novinářů na konferenci.

Herní svět obydlují nepřátelé různých kmenů, kteří zabraňují bezproblémovému potulování se prostředím. Zmutovaný křečkomýval se setká i s těžšími protivníky, kteří se živí masem. Tento druh vymírá, ale jedná se o tak silné soupeře, že taktika souboje povede k vynalézavým lstem nebo úprku.

Vývojáři věnovali značné úsilí na vybudování kvalitního soubojového systému. Snaží se o tvorbu kompromisu mezi filmy Johna Woo a klasickými kung-fu akčňáky. Hlavní postavě se poštěstí třímat dva kvéry, s nimiž může stylově skákat ze strany na stranu jako v Max Payne. Dostanou-li se nepřátelé příliš blízko, přichází na řadu bojové umění. Systém se podobá klasické šabloně hack'n'slash.

Je libo mít žábry nebo křídla

Vývoj postavy bude prováděn skrze mutace. Již prvotní volba vzhledu značně ovlivňí zdraví, sílu a obratnost. Pozdější úprava genetického kódu umožní užívat schopností jiných živočišných druhů ve svůj prospěch. Lze očekávat, že každá mutace zpřístupní různé části světa nebo odemkne nová komba v souboji.

Bez propracovaného craftingu by Biomutant působil polovičatě. Stejně jako lze upravovat postavu, tak se hráč může pustit do kutilství. Z všudypřítomného odpadu lze smontovat mačety, pistole, ale i mechy. V tomto ohledu by si vývojáři měli dát záležet na variabilitě u užitečnosti vyráběných předmětů.

První nástřel prezentovaný letos v Kolíně nad Rýnem napovídá, že Experiment 101 vytváří skutečně kvalitní titul. Vývoj Biomutant připomíná v mnoha ohledech devadesátá léta. Titul nezávislých kvalit získává produkční podporu velkého vydavatele. Dopadne-li Biomutant dobře, snad se jím inspirují i další vývojáři a především vydavatelé.