PREVIEW – Připravte se na Borderlands 3. Shrnujeme všechny známé informace

I když již nyní víme o notné dávce změn a naprosto nových výmyslů, základ hry se stále velmi podobá tomu, co známe zejména z druhého dílu. Jako vždy si budeme moci zahrát sólo, nebo v kooperativním režimu až se třemi dalšími hráči. Jedinou překážkou mohou být zezačátku odlišné platformy.

Přestože se Gearbox snaží zařídit možnost cross-platform hraní, při vydání ho prý očekávat nemáme. Hráči na PS4, Xboxu a PC si spolu tedy zatím nezahrají, ale do budoucna to můžeme očekávat. Na počítači je nutno počítat i s časovou exkluzivitou pro Epic Game Store, na jiné launchery se Borderlands 3 podívá až v dubnu příštího roku.

Kooperativní režim

Právě i hraní ve více hráčích se dočkalo vytoužených změn. O ten nejvzácnější loot už se nebudete muset s přáteli rvát, každý totiž bude mít loot vlastní, jako to většinou bývá například ve většině MMORPG her. Pokud se vám tahle novinka ale nezamlouvá a hádky o legendární pistolku vám budou chybět, vždy budete mít možnost uvnitř hry přepnout do původního sdíleného módu.

Tentokrát vás ani nebude omezovat ten kamarád, co může hrát až po práci uspí děti a nakonec skončí 15 úrovní pod vámi, protože do hry vstupuje možnost synchronizace. Díky ní si můžete hru užít i s přáteli, kteří tolik času na hraní nemají, nebo vás naopak v levelování předběhli. Pro zastánce starých dobrých časů je ale opět možné tuhle vymoženost vypnout.

Pokud se ale chystáte hrát s náhodnými spoluhráči, nebo se vám jen nechce mluvit do mikrofonu, nachystali si vývojáři další zlepšovátko, které upřímně hře velmi chybělo – pingování. Bude fungovat prakticky stejně, jako v Apex Legends, jehož systém je považován za jeden z nejlepších.

Vaši kamarádi vás budou ovlivňovat i zrovna když spolu hrát nebudete – například jejich prodané vybavení najdete ke koupi v prodejních automatech, nebo vám v rámci nějaké štědré chvilky mohou poslat předměty i herní poštou. Zároveň můžete šmírovat jejich inventáře, vybavení i dovednostní stromy.

Klaďasové a záporáci

A teď k té nejdůležitější části – výběr hrdinů. V základní hře si můžete vybrat jednoho ze čtyř dostupných hrdinů, z nichž každý je velmi odlišný svými schopnostmi i charakterem. Po vzoru Borderlands Pre-Sequel již váš hrdina nebude němým posluchačem, ale bude mít k dění ve hře různé připomínky.

Ať už se rozhodnete hrát za sirénu Amaru, střelkyni Moze, operativce Zanea nebo robotího lovce FL4Ka, čekají vás na výběr klasické tři dovednostní stromy plné různých vylepšení. Tentokrát jsou ale mnohem variabilnější, a kromě pasivních vylepšení mohou úplně změnit i vaši hlavní schopnost.Na rozdíl od situace v předchozích dílech, kde měl každý charakter danou schopnost a nešlo ji změnit, v Borderlands 3 má každý na výběr z velkého množství schopností, některé jsou dostupné na začátku daného stromu, jiné se otevřou až s adekvátním počtem utracených dovednostních bodů.

Každý hrdina je něčím originální, Zane si bude moct zvolit dokonce dvě aktivní schopnosti, FL4K bude vybírat z devíti různých zvířátek a každý z hrdinů disponuje navíc i několika sloty pro augmentace, které jejich schopnosti ještě vylepšují. Různých stylů hraní a buildů je tak o nespočet více, než tomu bylo v dřívějších hrách.

Příběh se odehrává až po všech dosud vydaných hrách ze světa Borderlands, tedy i po Telltale adventuře Tales from the Borderlands. Potkat tak můžeme ohromné množství známých postav, které budou hrát více či méně důležité role. Velmi často se v trailerech objevuje Lilith, která provází Borderlands již od prvního dílu, ale potkáme i další slavné Vault Huntery, třeba Zer0a, Mordecaie, Mayu či Bricka.







Ani tentokrát se nevyhneme otravnému Claptrapovi, stařičkému siru Hammerlockovi i jiným známým obličejům. Zbraně si opět pořídíme od Marcuse, který tentokrát nabízí ještě širší nabídku různých zbraní, granátů, šílených zbraní a nově i mimozemských artefaktů, jež přidávají speciální schopnosti. Všemožná vozidla si pořídíme od Ellie, s kterou jsme se také setkali již v druhém díle, jelikož se ale nyní budeme pohybovat po vícero planetách, hraje zde přeprava mnohem větší roli. Proto bude možné vozítka i adekvátně vylepšovat a měnit podle prostředí a vlastního uvážení. Baru šéfuje další známá tvář, Moxxi, která bude mimo jiné opět prodávat posilující koktejly – ty dokonce můžete svému oblíbenému streamerovi pořídit skrze bity na platformě Twitch.

Streamování bude ve hře obecně hrát velkou roli, kromě toho, že budou pro streamující hráče uzpůsobeny některé části hry, potkáte se i s těmi nejotravnějšími streamery budoucnosti, jaké si lze vůbec představit. Říkají si dvojčata Calypso, vedou fanatickou organizaci Cult of the Vault a jsou to vaši úhlavní nepřátelé. Nejsou ale zdaleka to jediné, co vás ve hře potrápí. Tentokrát se nebudete omezovat na jeden Vault, jednu planetu, namísto toho bude základnou všech operací vesmírná loď a pohybovat se budeme mezi různými planetami. Nečeká nás tak jedna velká honba za pokladem jednoho Vaultu, v přibližně 30hodinové kampani jich navštívíme hned několik.

Bonusový obsah

A komu by těch pár desítek hodin hlavního příběhu bylo málo, může ještě utopit spoustu času ve vedlejších questech, či v získávání tzv. Guardian ranks. Jedná se o obdobu již známých Badass ranks, ale tentokrát se jejich získávání odemkne až po prvním dohrání hry, nehledě na dosaženou úroveň (která je v základní hře omezená na 50). Výhody, které z nich plynou se budou otevírat pro celý účet, a ne pouze jednotlivým postavám.

Pokud by to pro někoho stále nebylo dost, může se těšit již na čtyři oznámená příběhová DLC přidávající další příběh, mise i lokace. Právě kvůli nim nyní existuje několik verzí hry lišící se především obsahem dodatečného obsahu. O přidání dalších postav zatím bohužel řeč nebyla, ale lze očekávat, že se jich v budoucnu dočkáme. Některá DLC pak budou i čistě kosmetická, což je systém, na který jsme zvyklí již od předchozích dílů. Dle vyjádření autorů se tímto způsobem snaží vynahradit absenci in-game mikrotransakcí.

Kosmetické předměty je kromě placených balíčků možné získat ještě dvěma dalšími způsoby. Jedním z nich jsou známé SHiFT kódy, které jsou často vydávány ke konkrétním příležitostem – vydání hry, Halloween, Vánoce, aj. Většinou obsahují doplňky, jež nelze po jejich expiraci získat žádným jiným způsobem. Kromě vzhledových modifikací budou opět obsahovat i zlaté klíče ke speciální zlaté bedně, která garantuje předmět vysoké rarity.

Druhým způsobem je pak nový Vault Insider Program, tedy VIP, kam se již nyní je možné registrovat a sbírat Vault Points, které lze vyměnit za skiny, zbraně do různých dílů Borderlands či wallpapery na motivy nejnovějšího dílu. Body se získávají za různé akce na těchto stránkách, např. vyplnění profilu či shlédnutí videa, ale lze je získat i skrze Vault kódy, což je vlastně podobná mechanika jako u předchozích SHiFT kódů.

A spoustu dalšího

Tím výčet novinek zdaleka nekončí, a to si neumíme ani představit, co všechno pro nás Gearbox nachystal a drží to zatím v tajnosti. Jedno je jisté, pořád se bude jednat o tu samou humornou a šílenou střílečku, na jakou jsme zvyklí. Už v jednom z prvních trailerů zaujala hráče zbraň běhající na titěrných nožičkách, ve hře potkáme ale třeba i raketomet pálící hamburgery či zbraň plivající po nepřátelích urážky a mnoho dalšího.

Borderlands 3 je zatím možné si předobjednat a 13. září se můžeme společně pustit do akce!