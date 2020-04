Při kontaktu s nakaženým dostanete notifikaci na mobil, chystá Google s Applem

Zdroj: Apple

I když se může zdát, že společnost Google a Apple jsou za jiných okolností rivalové, nyní překvapivě uzavřeli partnerství a budou společně bojovat proti šíření COVID-19. Jejich spolupráce bude spočívat v tom, že umožní zhruba třetině obyvatel planety zjistit, zda se neocitli v blízkosti osoby nakažené COVID-19.

Všichni, kteří by se chtěli do tohoto velkého projektu zapojit, musí se nejprve registrovat. Podle odhadů by mohli svá data z chytrých telefonů poskytnout až tři miliardy lidí. Princip fungování však bude trochu jiný než v případě Mapy.cz.

Zdroj: The Verge

Z nás totiž Mapy.cz získávají data o nakažených jedincích a zpětně dohledávají jejich polohy. Následně pak upozorňují každého, kdo by se mohl nakazit. Obdobnou českou variantou k této nové aplikaci pak je eRouška, která by také měla informovat pomocí bluetooth všechny kolemjdoucí.

Google s Applem uzavřeli dohodu o výměně údajů mezi svými operačními systémy pomocí rozhraní Bluetooth. Pokud tak projdete kolem někoho, kdo je infekční, obdržíte pomocí bluetooth z jeho mobilu upozornění, že jste se mohli nakazit a doporučí vám pobyt v karanténě. Projekt je však ještě v plenkách, protože se začal vyvíjet na přelomu března a dubna. Hotov pak má být až za měsíc.