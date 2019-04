Příběh Cyberpunku 2077 ovlivníte i tak, že si v nevhodný čas skočíte pro burger

Opakování misí je zaslouženým trestem všem nešikovným hráčům, kteří jsou tak nuceni se zlepšit či zoptimalizovat svůj styl hraní. Horší je to však, když hra kárá hráče za rozhodnutí, které z jejich pohledu působí zcela validně. Máte-li například sledovat některou postavu, ale v průběhu jejího odposlouchávání vám je líto i kyslíku, který dýchá, a rozhodnete se ji zabít, je pak pokárání hrou a nuceným opakováním mise lehce rušivé a vytrhne z pocitu, že u kormidla stojíte vy, nikoliv scénárista.

Vývojáři Cyberpunku 2077 tedy k větvení příběhu přistoupili ambiciózně a rozhodli se, že budou počítat i s tím nejhloupějším rozhodnutím, které by mohlo hráče napadnout. Pokud se tedy ocitnete v časově svízelné misi, kdy musíte běžet zachránit nějakou klíčovou postavu, ale v průběhu hraní se rozhodnete, že hlad nepočká a zaběhnete si do nejbližší restaurace pro burger, hra se přizpůsobí.

Ambiciózní plány působí takto na papíře slibně, a loňský Kingdom Come: Deliverance z české stáje je důkazem, že mohou vypadat dobře i ve finálním produktu. V českém RPG od Warhorse Studios bylo také každé rozhodnutí, i to špatné, součástí příběhu, který se následně přizpůsobil. Kamenem úrazu se jen stala (ne)uvěřitelnost některých situací. Kolikrát se v takto rozsáhlých hrách totiž uchýlíte k něčemu, co příběh vyhodnotí jinak, než jste zamýšleli. Snad se CD Projektu RED tento plán podaří naplnit s větším úspěchem.

Do roku 2021 studio CD Project RED plánuje vydat celkem dvě hry, přičemž letošní E3 2019 má být pro společnost tou nejdůležitější vůbec. Vydání Cyberpunku 2077 tedy zjevně kladou daleko větší důraz, než na svoji dosavadní modlu v podobě Zaklínače 3. Možná i proto, že se jedná o novou značku, která si své fanoušky ve světě musí teprve získat, přestože za ní stojí osvědčené ručičky.

V rozsáhlém videu (výše) se záběry ze hry jsme se měli možnost setkat již před několika měsíci. Na letošní E3 2019 tedy bude muset společnost vyrukovat s dalším esem v rukávu, aby jen neomílala tytéž informace podruhé, obzvláště je-li jejím primárním cílem letos skutečně zazářit.