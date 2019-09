Přijdou učitelé o práci? Umělá inteligence učí v Číně desítky milionů studentů

Nejen u nás v České republice se společnost setkává s masivním nedostatkem pedagogů. I přes snahy Ministerstva školství zajistit co nejkvalitnější výuku se mnohdy objeví na scéně pedagog nevalných kvalit. Čína se s tímto problémem vypořádala po svém. Zkusila najít řešení v oblasti, ve které je takřka velmocí – umělé inteligenci.

V tomto projektu už jsou podle neoficiálních zpráv zapojeny až desítky milionů studentů. Čína chce umělou inteligenci do roku 2030 zapojit nejen do studia, ale také do všech oborů běžného života. Podle autorů projektu je základní problém v tom, že učitelé věnují naprostou většinu svého času buď jen těm nejlepším studentům, kteří s výukou nemají žádný problém, nebo naopak těm nejvíce problematickým.

V praxi se pak jedná o to, že umělá inteligence dokáže rozpoznat, v čem je student slabší a dynamicky upravovat e-learningové nástroje. Jedná se tak o velice individuální přístup, který mu nemůže běžný pedagog dopřát. Konkrétně v oblasti středoškolské matematiky rozeznává umělá inteligence zhruba deset tisíc úrovní či zlomových bodů, kdežto učebnice nabízí pouhé tři tisíce bodů.