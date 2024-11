Prodej vstupenek v roce 2025: smsticket představuje technologické novinky

Tento článek vás seznámí s klíčovými novinkami, které smsticket uvede do praxe již v příštím roce, aby zásadním způsobem zjednodušily život návštěvníkům i pořadatelům.

Bezpečnější vstupenky díky digitálnímu podpisu

Bezpečnost při nákupu vstupenek je pro smsticket prioritou, a proto nově zavádí digitálně podepsané vstupenky. Každý lístek je chráněn jedinečným elektronickým podpisem, což minimalizuje riziko padělání či neoprávněné manipulace. Při otevření vstupenky ve formátu PDF v aplikaci Adobe Acrobat Reader se uživatelům zobrazí potvrzení o platnosti podpisu. Pořadatelé tak mají spolehlivou ochranu proti nelegálním kopiím a návštěvníci mohou klidně vyrazit na akci s vědomím, že mají platný lístek.

QR kód přímo do SMS

Uživatelé si mohou při nákupu vstupenky zvolit, zda chtějí obdržet QR kód pouze do e-mailu, nebo také formou SMS. Tato služba byla v smsticketu zavedena již před několika měsíci jako volitelná možnost k tradiční e-vstupence zasílané na e-mail a zákazníci si ji překvapivě velice oblíbili.

Stačí provést nákup a návštěvník obdrží QR kód přímo do svého mobilního telefonu, což mu umožňuje rychlý přístup bez nutnosti hledat vstupenku v e-mailech. Navíc smsticket v den akce odešle návštěvníkům připomínku s QR kódem znovu, takže mají vstupenku vždy po ruce.

Design vstupenek dle přání pořadatele

Jednotný design už není nutností. Pořadatelé si nyní mohou přizpůsobit vzhled tištěných nebo elektronických vstupenek podle svých představ – mohou přidat loga partnerů, sponzorů nebo třeba vlastní grafiku ladící s akcí samotnou. Je to skvělá možnost, jak podpořit branding pro sportovní akce, kulturní události i firemní eventy.

Jednodušší prodej vstupenek pro zahraniční návštěvníky

Ryze česká ticketingovka smsticket se připravuje na expanzi do Evropy a poskytuje jednoduchý předprodej vstupenek zahraničním návštěvníkům především ze Slovenska, Rakouska nebo Německa. Stránka je dostupná v několika jazycích, přičemž všechny texty a potvrzení o nákupu jsou připravovány rodilými mluvčími, aby byl proces nákupu co nejpřístupnější. Platební brána byla rovněž přizpůsobena pro platby ze zahraničních bank, což rozšiřuje možnosti prodeje vstupenek a zvyšuje návštěvnost akcí, zejména těch pořádaných v blízkosti hranic.

Vstupenky zdarma a bez poplatků

Další novinkou smsticketu je distribuce vstupenek zdarma pro akce s bezplatným vstupem, jako jsou dětské programy či komunitní festivaly. Tato funkce umožní pořadatelům lépe sledovat zájem o akci, což může být přínosné při plánování kapacity akce, aby byl zajištěn maximální komfort návštěvníků. Výhodou je, že návštěvníci za vstupenky v hodnotě 0 Kč neplatí žádné další poplatky.

Propagace akcí na nových kanálech

Kromě zobrazování akcí na stránkách smsticketu probíhá propagace také v rámci spolupráce s platební bránou Pays a moderním parkovacím systémem Parkum.cz. Přes bránu Pays se akce dostávají k tisícům lidí, kteří provádějí online platby ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém kraji a na Vysočině. Další spolupráce se systémem Parkum.cz probíhá tak, že po zaplacení parkovného na vybraných parkovištích (jsou dostupná v mnoha městech včetně Prahy, Brna a Ostravy) lidé v potvrzení platební transakce obdrží tipy na kulturní akce v jejich blízkosti.

Odbavovací aplikace smsticket Brána nově i pro iPhone

Aplikace smsticket Brána je nyní dostupná pro mobilní zařízení Apple iPhone. Zmíněná aplikace pro snadné odbavování byla doposud využívána pouze na telefonech a tabletech s platformou Google Android, případně na profesionálních čtečkách Zebra, jež jsou určeny k zapůjčení pro pořadatele akcí přímo od smsticketu.

Vysoká poptávka zákazníků po iPhone aplikaci přiměla smsticket k rozšíření podpory pro zařízení s operačním systémem iOS. Při vývoji nové verze vývojáři čerpali z několikaletých zkušeností s Android aplikací a zapracovali rovněž zpětnou vazbu několika stovek pořadatelů. Výsledkem je nová aplikace smsticket Brána pro iOS, která poskytuje intuitivní a plynulé ovládání pro rychlejší a pohodlnější odbavování návštěvníků na akcích.

Odkaz ke stažení aplikace pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sluzba.smsticketgate&hl=cs

Odkaz ke stažení aplikace pro iOS: https://apps.apple.com/gb/app/br%C3%A1na/id6670257737?uo=2

Kvalitní služby bez zvyšování cen

I přes bohaté novinky v ticketingu si smsticket udržuje příznivé ceny, což z něj dělá cenově výhodnou volbu jak pro návštěvníky, tak pro organizátory. Díky nízkým servisním poplatkům a jasným podmínkám nabízí smsticket špičkovou ticketingovou platformu pro nákup vstupenek.

Portál smsticket si účtuje pouze 5 % z ceny vstupenky a velkým firmám, kulturním domům anebo pořadatelům charitativních akcí nabízí dokonce ještě výhodnější podmínky. Na rozdíl od jiných poskytovatelů se návštěvníci nemusí obávat skrytých poplatků, které by jim nákup prodražily. Například při koupi čtyř vstupenek za 800 Kč je servisní poplatek u smsticketu jen 10 Kč za celý nákup, zatímco jinde by to mohlo být až 60 Kč.

Jak si nové funkce smsticketu vyzkoušet?

Pro účely testování nových funkcí smsticket je k dispozici testovací akce „Festival v Parku“. Prozkoumejte všechny možnosti platformy, aniž byste museli cokoliv platit. Tato zkušební akce vám poskytne kompletní zážitek z nákupu i odbavení vstupenek.

Na stránkách smsticket.cz stačí do vyhledávání zadat „Festival v Parku“ nebo kliknout na odkaz zde. V rámci této akce získáte možnost:

Objednat si vstupenku zdarma – vyzkoušíte si tak celý proces nákupu bez poplatků.

Obdržet vstupenku e-mailem s digitálním podpisem.

Vyzkoušet SMS verzi vstupenky s QR kódem, pokud si ji připlatíte.

Prohlédnout si vstupenku s unikátním designem a logem akce.

Nastavit jazyk – smsticket automaticky detekuje jazyk podle vašeho prohlížeče, ale můžete jej přepnout.

Vyzkoušet slevy zadáním slevového kódu „TICKETCZ“.

Otestovat odbavení vstupenky pomocí mobilní aplikace smsticket Brána zadáním kódu 852907.

Ukázková testovací akce vám umožní vyzkoušet všechny výhody a funkce vylepšené platformy, takže při skutečné akci budete přesně vědět, co očekávat.