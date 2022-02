Prohlížeč Opera nyní podporuje vyhledávání webových stránek pomocí emotikonů

„Už je tomu téměř třicet let, co byl celosvětový web spuštěn pro celou veřejnost, a v oblasti webových odkazů se od té doby mnoho inovací neudálo: lidé do URL adres stále zahrnují koncovky jako .com a podobně,“ uvedl v tiskové zprávě Jorgen Arnesen, výkonný viceprezident pro mobilní zařízení v Opeře.

Stránky Yat jsou přitom jedinečné domény generované po zakoupení určitého řetězce emotikonů (který se sám nazývá Yat). Vlastník Yatu si také může vytvořit NFT svého řetězce emoji a společnost do budoucna plánuje, že nakonec uživatelům také umožní připojit své Yaty k elektronickým platbám.

Dle informací od společnosti jsou mezi prvními uživateli Yat hudebníci - například Yat stránka zpěvačky Kesha má adresu následujících emotikonů: duha, raketa a mimozemšťan, které jsou doplněny předponou y.at, jenž umožňuje přesměrování na její webovou stránku Kesha’s World.

Díky integraci Opery uživatelé nebudou muset část adresy „y.at“ zadávat, jako tomu bude v jiných prohlížečích - takže abyste se dostali na Yat stránku Kesha v prohlížeči Opera, stačí vám do vyhledávacího pole zadat pouze tři emotikony.