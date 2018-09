Projekt Ocean Cleanup má zachránit oceány od plastů, právě probíhá jeho zkouška

V nedávné době se započal projekt Ocean Cleanup, který chce zbavit oceán 88 000 tun plastů z tzv. Great Pacific Garbage Patch (volně přeloženo smeťák v Tichém oceánu). Jeho velikost dosahuje přibližně trojnásobku rozlohay Španělska a dvojnásobku rozlohy Turecka nebo Texasu.

Nezisková organizace The Ocean Cleanup, jejíž cíl je zbavit oceán co možná největšího množství odpadu, byla založena v roce 2013 Boyanem Slatem, 24 letým dánským vynálezcem. Jedním z důvodů, proč organizace vznikla, je i celkové množství plastů v oceánech, které je odhadováno na 165 milionů tun. Podle vzrůstající tendence by do roku 2050 mohlo být v oceánech až miliarda tun plastu.

Reakcí a částečným řešením tohoto problému s plasty je i zařízení, které se jmenuje Ocean Cleanup System 001 a je uzpůsobeno k tomu, aby dokázala zachytit a dopravit nashromážděné plasty k pobřeží.

Nyní je systém umístěn u San Franciska v celkové délce přes 418 km. Celý systém pak připomíná jakéhosi hada, který se při poryvech větru stočí do tvaru písmene „U“. Na sobě má navlečenou zhruba tři metry hlubokou ochrannou zábranu, které dokáže zachytit i milimetrový kousek plastu.

Při ukonření takového sběr přijede malý člun, který odtáhne nashromažděné plasty zhruba 1 600 km ke břehu, kde dojde k jejich třídění a následné recyklaci. Nyní je celý projekt spuštěn pouze na zkušební dobu dva týdny, kdy bude i intenzivně monitorován, aby se tvůrci ujistili, že plní svou funkci tak, aby docházelo k poškození planktonu nebo ohrožení mořského života.

Joost Dubois z Ocean Cleanup prohlásil, že cílem je nashromáždit plasty, nikoliv ryby. Podle jeho slov chtějí vyřešit obrovský environmentální problém, nikoliv vytvářet další.

Tento projekt odhaduje, že by zachytávač mohl každoročně sebrat 55 tun plastu. Zdá se to jako velká hromada, ale vezmeme-li v potaz i fakt, že v moři přibude každoročně dalších 9 000 000 tun nových plastů, je to suma celkem zanedbatelná. Proto se také celá skupina chystá po úspěšném zkušebním sběru nasadit těchto zařízení celkem šedesát.