Půvabné puzzle dobrozdružství Solo má datum vydání

Na cel-shadové grafice je cosi nepopsatelně poutavého, že i pustiny Borderlands vypadají díky tomuto uměleckému stylu přívětivě. A jaké by to teprve bylo, kdyby se vývojáři pokusili do takového ztvárnění v některé pohádkově laděné hře, jejíž rozkošnost by tak umocnil? Inu, stalo se tak již The Legend of Zelda: The Wind Waker. A nyní také Solo, které dokázalo minulý rok na crowdfundingové platformě Fig vybrat 68,735$ (což je o bezmála čtyři tisíce více, než bylo zamýšleno).

Podle slibované premisy by titul nejspíše našel nejbližšího příbuzného v The Witness – puzzle hra s „otevřeným světem“. Na rozdíl od The Witness však chce hráče nabádat k prozkoumání mocné emoce, lásky, ne pročítání internetových návodů. Lišit se mají i ve vetším důrazu na příběh, na kterém si Solo zakládá.

Ujmete se role námořníka prozkoumávajícího velké souostroví; cesta po něm se bude odvíjet podle vaší interakce s prostředím. S láskou přichází i nešťastná láska – ostrov má být metaforou pro hráčovy mezilidské vztahy. Je štěstí, že my už takový ostrov máme. Grónsko.

Solo vyjde 26. dubna na Steamu.