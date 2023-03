Pyramidové schéma versus MLM: Jaké jsou rozdíly mezi seriózní firmou a podvodem?

Zdroj obrázku: Shutterstock

Pyramidové schéma je oproti klasickému multi-level marketingu forma podvodného prodeje, která vám slibuje vícenásobný zisk z vaší investice, ale ve skutečnosti jen využívá peníze nových promotérů k financování odměn pro osoby nacházející se na vrcholu této struktury. Nenabízí přitom reálný produkt nebo službu.

Noví distributoři musí platit za vstup do programu a získávají peníze tehdy, když naverbují vysoké množství nových účastníků, kteří zaplatí za vstup do programu. Tento model však ve skutečnosti nefunguje, jelikož je nereálné soustavně lákat nové distributory. Pyramidové schéma je proto nelegální a společnosti, které jej provozují, se dopouští trestného činu.

Legální multi-level marketing

Multi-level marketing jako takový je funkční a legální prodej. Firma vytváří síť nezávislých distributorů, kteří získávají provize za prodej produktů nebo služeb a také za přivedení dalších distributorů do sítě, nicméně není to nutností. Účastníci mohou přitom tvořit své vlastní týmy a získávat provize ze skupinového prodeje. MLM se obvykle liší od pyramidových schémat v tom, že nabízí skutečný produkt nebo službu a příjem distributorů není závislý pouze na přivedení nových distributorů do sítě.

Jaké jsou největší rozdíly mezi nelegálním pyramidovým schématem a MLM?

Pyramidové schéma nemá v oběhu skutečný produkt nebo službu a využívá peníze nových spolupracovníků k financování odměn pro "vládce pyramidy." Zatímco MLM nabízí skutečné produkty nebo služby a distributoři získávají provize právě za prodej těchto produktů nebo služeb. MLM také často nabízí podporu a školení pro své distributory, aby pomohli zlepšit svůj prodejní skill (dovednosti).

Dalším rozdílem mezi pyramidovým schématem a MLM je také to, jak jsou organizace strukturovány. V pyramidovém schématu jsou účastníci organizováni do hierarchie, kde výše postavení účastníci získávají větší podíl z příjmů, zatímco níže postavení dostanou málo nebo nic. A multi-level marketing nemá žádné nižší, vyšší, ale naopak týmy, ve kterých má každý člen stejnou příležitost získat provizi za prodaný produkt či službu. MLM firmy obvykle také nabízejí větší flexibilitu v tom, jak distributoři organizují své týmy a jakým způsobem spolu kooperují.