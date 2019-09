RECENZE – Borderlands 3 opět zvedlo laťku kooperativním střílečkám

Každý z dílů Borderlands se v prvé řadě liší výběrem čtyř postav s jedinečným arzenálem schopností, které se ještě více dělí na vícero dovednostních stromů. Stojí na nich a padá řada herních mechanik, a proto se hodí rovnou začít s jejich představením. Ve třetím (resp. čtvrtým) díle Borderlands se setkáme se Sirénou Amarou, robotím lovcem FL4Kem, operativcem Zanem a střelkyní Moze.

Siréna Amara využívá hlavně elementální poškození a dle výběru její hlavní schopnosti může být užitečná při znehybňování nepřátel nebo třeba boji na blízko. Robotí lovec FL4K využívá především jednoho ze tří svých možných mazlíčků, z nichž každý má ještě vlastní schopnosti a silnější verze, které lze odemknout postupem v daném dovednostním stromu.

Operativec Zane může namísto granátů získat až dvě ze tří aktivních schopností – útočícího digitálního klona, drona s kulometem, nebo jednosměrnou bariéru, svými talenty také nejvíce připomíná klasické postavy z předchozích dílů. A poslední, neméně podstatná střelkyně Moze se pomocí své akční schopnosti přesouvá do mechanického obleku Iron Bear, který vybavuje různými typy zbraní.

Ten bere to, a ten zas tohle

Hned po výběru postavy se setkáváme z první novinkou, a totiž s výběrem kompetitivního či kooperativního módu. Kooperativní režim totiž odděluje truhly, kořist a další odměny mezi jednotlivými hráči, kteří se tak nemusejí hádat o napadané věcičky. Dále maže veškeré rozdíly mezi hráči, kteří si tak mohou spolu zahrát bez ohledu na jejich úroveň. V praxi tak každý z hráčů vidí nepřátele tzv. scalované na svojí úroveň. Kompetitivní režim pak vše drží při starých kolejích, tedy bez oddělených odměn a úrovní.





Opět je možné hrát až ve čtyřech hráčích, na konzolích dokonce funguje pro dva hráče i splitscreen kooperace, a pokud náhodou nemáte žádného kamaráda po ruce, můžete zkusit štěstí i v integrovaném matchmakingu. Systém dorozumívání už se navíc neomezuje pouze na hlasové, přibyla totiž možnost pingování ve stylu Apex Legends. I singleplayer dostal zásadní vylepšení – oživovat vás nyní dokáží i spřátelená NPC, jsou-li zrovna na blízku.

Stará známá půda

Zásadním přírůstkem jsou dva nové typy pohybů - sklouznutí, díky kterému je možné se svižněji přesunovat skrze bojiště, a šplh, který zase umožňuje využít jinak nepřístupné oblasti, kde se často něco zajímavého ukrývá. Nelze si také nepovšimnout, že už nemusíme manuálně sbírat peníze a munici, protože to hra dělá automaticky.





Důležitou novinkou je i teleport – nyní je možné se v mžiku přesunout k jakémukoliv objevenému teleportačnímu zařízení kterékoliv planety, bez nutnosti přesouvat se k předem určeným stanicím, jako to bylo v předchozích dílech.

Vadou na kráse může být pro počítačové hráče ovládání na klávesnici, které v menu často působí velmi konzolově, ale naštěstí to dramaticky nezasahuje do hlavní náplně hraní.

Zasazení příběhu

Jelikož se třetí díl Borderlands odehrává až po všech ostatních, včetně Telltale adventury Tales from the Borderlands, je pro maximální požitek z příběhu dobré znát všechny hry předchozí. Pro takové krátké uvedení do děje vydal Gearbox videa, jež dosavadní události v rychlosti shrnují. Ty ale bohužel nezahrnují nově vydané DLC k druhému dílu s názvem Commander Lilith & the Fight for Sanctuary, které vysvětluje současný stav hlavní přátelské frakce Crimson Raiders. Bez těchto znalostí si hru lze ale také užít, pouze hráč přijde o některé reference a nebude poznávat drtivou většinu postav.

Brzy po přivítání na naší známé Pandoře nás zaměstnají nové starosti, setkáváme se totiž s kultem Children of the Vault v čele s neskutečně otravnými streamery Troyem a Tyreen Calypso, kteří se nás snaží sabotovat na každém kroku. Přestože zezačátku působí jako dost obyčejní záporáci, jejich příběh přinese nejedno překvapení a kupodivu nečekaně nabyde na hloubce.

Na Pandoře se tentokrát však příliš dlouho neohřejeme. Poprvé nás čeká výlet do jiných částí galaxie, kde prozkoumáme nové planety, každá z nich náležitě unikátní svou faunou, florou i lokacemi. Mapa se nyní neobjevuje po celých kusech, ale pouze v okruhu okolo hráče a skýtá mnohem více než kdy dřív.

Nově můžeme objevovat třeba nahrávky zanechané historicky prvním Vault Hunterem, shánět nové součástky pro svá vozítka, zabíjet legendární bestie pro sira Hammerlocka, nebo dokonce jumping puzzle k přerušení vysílání nepřátelské propagandy. Nahlédneme také pod pokličku celkového fungování světa Borderlands a jaké problémy řeší zbytek galaxie, zatímco hlavní hrdinové plní svůj úkol.

I vedlejší úkoly se drží moderních standardů, často jsou poměrně spletité a doplňují hlavní příběh nebo prohlubují humornou složku hry, někdy odkazují na různé popkulturní klasiky nebo dokonce parodují nešvary moderní společnosti. Pro některé české hráče může být překážkou chybějící lokalizace, možná se jí ale do budoucna ujme alespoň některá z fanouškovských skupin.

I kreslená grafika se může posouvat

Přestože se nezdálo, že by se specifická grafika Borderlands mohla ještě někam posunout, opak je pravdou. Nový díl nám svými nádherným světem dokázal vytřít zrak. Vadou na kráse je občasná přemíra efektů, jež mění bojiště v nepřeberný ohňostroj barev, v kterém se hráč snadno ztratí. Naopak některé grafické i zvukové efekty současného stavu vaší postavy či spoluhráče jsou velmi nevýrazné, což má někdy za následek i zbytečné úmrtí.

Technická stránka hry je na tom o něco málo hůře. Bugů naštěstí moc nepotkáte, navíc se většina z nich dá vyřešit pouhým přechodem do menu hry, trochu hůře je na tom ale optimalizace na počítačích, občasnému trhání obrazu se někdy nevyhnou ani stroje splňující doporučené požadavky. Lze však očekávat, že tento nepatrný problém vyřeší některý z budoucích patchů.

Kampaň i s vedlejšími úkoly a prozkoumáváním bodů na mapě zabere kolem 40 hodin, poté se však ještě odemyká možnost endgame, neboli hry po hře.

Kromě klasického True Vault Hunter Mode, tedy takovém New Game+ režimu, můžeme také pokračovat i v původní kampani a ztížit si ji aktivací Mayhem modifikátorů. Ty mají tři stupně, podle nichž se drasticky zvyšuje rarita lootu, zkušeností, ale i štítů a zdraví nepřátel. K tomu se vždy náhodně aktivují ještě další speciální podmínky, například schopnosti budou dávat o několik desítek procent menší poškození, nebo výrazně posílí elementární zbraně na úkor těch ostatních, apod.

Maximální úroveň je jako obvykle zastavena na 50, ale po dohrání hry se odemknou i tzv. Guardian Ranks, které se zvyšují stejným způsobem jako normální úrovně, ale nemají horní limit a poskytují unikátní schopnosti, které se pak aplikují na všechny postavy na témže účtu nehledě na jejich úroveň. Hráči Diabla 3 by si mohli tento systém spojit například s Paragon body.

+ Rozvinutý příběh – Horší optimalizace + Skvělé možnosti kooperace – Konzolové ovládání + Poutavý svět – Bez české lokalizace + Svobodnější výběr stylu hraní + Zábavný endgame

Verdikt

Borderlands 3 dělá čest svému žánru a přináší oproti předchozím dílům zlepšení snad v každém možném aspektu.Ať už se rozhodnete do hry pustit o samotě či s přáteli, čekají na vás desítky hodin kontroverzního humoru, srdceryvných momentů i unikátní zábavy, která nekončí ani po dohrání příběhu..