Recenze deskové hry - Ostrovy titánů

Hra Ostrovy titánů od autorské dvojice Bruno Cathala & Johannes Goupy nás zavádí do Atlantidy, kde se v důsledku katastrofy odpočítávají poslední dny její existence. Každý hráč se stává vůdcem výpravy, jejímž úkolem je najít nový domov pro atlantskou civilizaci a připravit ji na velký exodus. Aby se vám to podařilo, musíte být první, kdo objeví nový ostrov s dostatečnými podmínkami pro přežití. A nebo, chcete-li to brát prozaičtěji, první, kdo nasbírá 5 vítězných bodů a zbaví svůj ostrov všech příšer.