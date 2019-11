RECENZE – Vyšla Activisionu sázka na reboot série Call of Duty: Modern Warfare?

Ať už jste příznivci Call of Duty či ne, tvůrci z Infinity Ward už od oznámení dávají jasně najevo, že nejnovější přírůstek rozhodně stojí za vaši pozornost, jelikož se rozhodli poučit z chyb minulých a přinést nám svěží a ještě lepší zážitek, než tomu bylo v posledních letech. Jak moc se jim to podařilo, se dozvíte v řádcích níže.

Restart série Modern Warfare se netýká pouze multiplayeru ale i hry pro jednoho hráče, kde jsme se dočkali zbrusu nového podání příběhu a tentokrát o poznání dospělejšího, než jak jsme tomu zvyklí. Autoři se nebojí předhodit hráčům kontroverzní témata jako waterboarding, využití chemických zbraní, veřejné popravy nebo teroristický útok v Londýně, jehož dokonce budete přímými svědky. Jakkoliv mohou řádky výše znít lákavě, je ale nutno poznamenat, že i když je vidět snaha autorů ohromit a zaujmout, singleplayer si s velkou pravděpodobností podruhé nezahrajete.

Jak už u série bývá zvykem, jednotlivé mise, kterých je celkem čtrnáct, jsou totiž striktně lineární a nijak zvlášť nevybočují ze zavedeného stylu, který známe už dlouhé roky. Úkoly mají vždy jediné řešení a jednotlivé lokace nedávají moc prostoru k improvizaci. I tak se ale jedná o zážitek, který vám může zpříjemnit jeden či dva večery v závislosti na množství vašeho volného času - dohrát kampaň totiž trvá přibližně šest hodin.

Pokud jste hráli původní sérii Modern Warfare, jistě vás potěší, že potkáte i několik starých známých, například legendárního kapitána Price, který znatelně omládl, či několik dalších, o kterých budeme vzhledem k délce herní doby raději mlčet. Abychom shrnuli zážitek ze hry pro jednoho hráče - pokud se vám líbila původní série, rozhodně doporučujeme zkusit její reboot, pokud vás ale kampaň v sérii Call of Duty vždy nechávala chladnými, v klidu můžete vynechat i tuhle - nic vyloženě nového a originálního vás zde totiž nečeká.

Hra si pro sebe hned při instalaci urve 120 GB místa na disku, což už je pěkná porce a tak se podíváme na to, co dalšího nabízí. Samozřejmostí je multiplayer, který je bezpochyby nejoblíbenější součástí celého titulu.

Oproti minulému dílu zde chybí Battle Royale mód, těšit se ale i tak můžeme na velké bitvy pro až 64 hráčů, tak trochu po vzoru série Battlefield. Ve hře je totiž mód Ground War, který prozatím nabízí dvě poměrně rozlehlé mapy - na své si přijdou jak milovníci městských soubojů v úzkých uličkách tak i ti, kdo raději vezmou do ruky sniperku a vyřídí si to s nepřáteli hezky na dálku.

V Ground War jde o zabírání kontrolních bodů a jejich udržení tak dlouho, jak je to jen možné. K tomu můžete nově využít různých vozidel, jako jsou vrtulníky, čtyřkolky a další. Použili jsme srovnání se sérií Battlefield - nenechte se ale zmást, mapy jsou zde o poznání menší a výběr vozidel také není zrovna největší, i tak se ale jedná o příjemné zpestření či odreagování od jiných klasických módů a za zkoušku rozhodně stojí.

Protikladem Ground War je pak mód Gunfight, který nabízí o poznání taktičtější souboje 2 versus 2, kdy na malých mapách musíte ukázat znalost nejen prostředí ale samotných zbraní. Ty se totiž po dvou kolech pro všechny náhodně mění, a nemůžete si tak vybrat ty, se kterými to umíte nejlépe. I tak se ale jedná o velmi příjemnou novinku, která potěší zejména ty soutěživější z hráčů. Za Gunfight tedy jednoznačně palec nahoru.

Neodmyslitelnou součástí Call of Duty je pak výběr z klasických multiplayerových módů jakou jsou Team Deathmach, Search and Destroy či Free for All, které již dobře známe z předchozích dílů. Nově však byly přidány i noční verze několika map v novém módu NVG. Map pro jednotlivé módy je hned po vydání celkem deset, z toho čtyři je momentálně možné hrát v nočním režimu a každá se odehrává v jiném prostředí.

K mapám ale musíme uvést jednu připomínku - design nejedné z nich totiž přímo vybízí ke kempení, na což dosud hráči nebyli zvyklí - přece jenom, herní styl dosud spočíval spíše v chaotickém pobíhání a záleželo tedy hlavně na rychlých reakcích samotných hráčů a ne v hledání toho nejlepšího místa, kam si na zbytek hry lehnout. Stejně tak by si zasloužily upravit i některé zbraně - ve hře totiž například existuje brokovnice, která funguje spíše jako sniperka - zabít s ní nepřítele na až absurdně velkou vzdálenost není vůbec žádný problém.





Do boje můžete vyrazit s celkem slušnou výbavou, kterou získáváte postupně, hraním. Za každou odehranou hru totiž získáte určitý počet zkušeností, díky kterým postupujete na další úrovně, a odemykáte si tak nejen nové zbraně, ale jak už je u Call of Duty zvykem, i perky, killstreaky či další možnosti přizpůsobit si hraní stylu, který vám vyhovuje nejvíce.

Z killstreaků, kterých je celkem dvacet, tak uvidíte klasické UAV, možnost povolat vzdušnou podporu nebo například obrněné vozítko. Perličkou je pak atomová bomba za 30 zabití, která okamžitě ukončí hru vítězstvím vašeho týmu bez ohledu na aktuální skóre.

Poslední hratelnou částí hry je coop režim. Ten přináší rozšíření příběhu ze singleplayeru a nabízí celkem čtyři hratelné mise. Pamětníci jistě vzpomenou na Spec Ops mód z původní trilogie, který byl skutečně velmi povedený, nový coop ale bohužel nedosahuje jeho kvalit. Jde totiž povětšinou o mise na vskutku obrovských mapách, na kterých plníte různé generické úkoly typu “jdi tam a zabij pět nepřátel”, to vše za neustálého přílivu desítek až stovek hloupých NPC, se kterými se musíte utkat. Náročnost jednotlivých misí pak tedy spočívá spíše v obrovské přesile nepřátel, než v nutnosti taktického myšlení.







Jak už jsme zmínili, multiplayerová část nabízí možnost postupu po úrovních. Zkušenosti sbíráte nejen odehráním her ale také plněním nejrůznějších úkolů přístupných v lobby hry, takže máte pořád co dělat. Odměnou za jejich splnění jsou pak nejen zkušenosti ale i nové vybavení, skiny pro zbraně či emblémy a spousta dalšího. Oproti minulým dílům zde najdeme také crossplay mezi konzolemi a PC, který si ale hráči hrající na konzoli mohou samozřejmě vypnout.

Také se sluší autory pochválit za vcelku povedený launch - servery sice nebyly aktivní hned ve tři ráno, podařilo se jim je zprovoznit zhruba po hodině, což je celkem úspěch, když vzpomeneme například na nedávný katastrofální launch Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, do kterého se někteří hráči nemohli přihlásit ani po neuvěřitelných osmi hodinách. Po dobu hraní jsme ani nenarazili na nějaké vyloženě otravné bugy, jediné, co musíme vytknout je skutečnost, že animace mezi misemi v singleplayeru se v PC verzi z nepochopitelných důvodů sekají, což nebylo opraveno dodnes.

+ Lákavý příběh v singleplayeru – Design některých map v MP + Návrat multiplayeru tak, jak ho mame rádi – D élka singleplayer kampaně + Grafické a zvukové zpracování – Nedodělaná kooperace

Verdikt

Call of Duty: Modern Warfare přinesl návrat ke staré dobré moderní válce, po které hráči tolik toužili. Nabízí skvělou hratelnost, parádní pocit ze střelby, ucházející singleplayer a zábavný multiplayer tak, jak ho známe a máme rádi, společně s několika příjemnými novinkami. Restart série je bezpochyby to nejlepší, co nám za poslední dlouhé roky Call of Duty nabídlo.