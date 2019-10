Red Dead Redemption 2 oznamuje vydání pro PC. Vychází už příští měsíc!

O počítačové verzi jedné z nejlepších loňských exkluzivních her si hráči šuškají již dlouho, ale oficiální informace dlouho chyběly. Jako většina vývojářů však pouze dodrželi tradiční roční konzolovou exkluzivitu a již 9. října si budeme moci Red Dead Redemption 2 přes oficiální launcher předobjednat.

Vyjma tohoto nového launcheru bude předobjednávka spuštěna i na Epic Games store, Greenman Gaming, Humble Store a GameStopu, avšak až od 23. října a pouze s bonusem 25 zlatých cihliček (měna používaná v Red Dead Online). Zahrát si ji ale tak či tak budeme moci až 5. listopadu.

Na Steamu zatím nebylo oznámeno přesné datum vydání, pouze že se zde Red Dead Redemption 2 taktéž objeví, ale až v průběhu letošního prosince. Ještě předtím se této hry dočká i nový koncept Google Stadia vycházející v listopadu.

Kromě samozřejmých grafických a technických zlepšení se PC hráčům dostane i nového příběhového obsahu, zejména nových Bounty Hunting misí, skrýší gangů, a přibydou i nové zbraně. Red Dead Online, tedy multiplayerová část hry, bude obsahovat všechny dosavadní aktualizace a vylepšení.

O možnosti cross-platform hraní se zatím nemluvilo, ale není příliš pravděpodobné, že bychom se ho dočkali, jelikož ani nyní není umožněno společné hraní pro Xbox One a PlayStation 4. Zatím neznáme ani přesné systémové nároky, ale na konzolích hra zabírá přes 90 GB volného místa, vzhledem k veškerým vylepšením, které počítačová verze skýtá, lze očekávat i vyšší cifru a nutnost vlastnit alespoň počítač střední vyšší třídy pro optimální grafický požitek.

Jako bonus pro ty, kteří si hru koupí v mezi 9.-22. říjnem, je připraven výběr dvou z vybraných her jejich nejznámějších Rockstar titulů, jmenovitě GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition či Max Payne 3: The Complete Edition. Součástí předobjednávky je také automatický upgrade RDR2 v Premium Edici s možností dokoupení Special Edition či Ultimate Edition se slevou 20 dolarů. Ostatní bonusy se získávají přímo ve hře a jsou shodné s těmi, které se rozdávaly ke konzolovým předobjednávkám.