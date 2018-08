Red Dead Redemption 2 ukazuje první záběry přímo ze hry

GTA VI má vyjít za tři roky, mohlo by se vrátit do Vice City Michal Pospíchal 03/07/2018 13:00:00 GTA: Vice City se odehrává v 80. letech na Floridě. Právě tímto směrem by se mělo ubírat šesté pokračování série. Tvrdí to zdroje blízké vývoji. https://cdr.cz/sites/default/files/gtavi-1.jpg