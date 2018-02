Relic pouští Dawn of War 3 k vodě. Soustředí se na Age of Empires IV

Warhammer 40 000: Dawn of War 3 vyšel minulý rok v dubnu. Od kritiků si odnesl poměrně slušné známky (na Metacriticu si drží průměrné hodnocení 77/100), avšak fanoušci nebyli potěšeni přesunem mechanik k MOBA poli, omezeným počtem ras a zjednodušenými strategickými prvky.

Toto rozčarování vyústilo v mizivý výdělek z prodejů. Na Steamu se prodalo téměř 600 000 kopií, což bohužel není dostatek pro to, aby vývojáři dále podporovali svůj nejnovější titul. Dawn of War 3 neobdrží žádné další přídavky.

Jedná se o první hru v sérii, které nezíská rozšíření po svém vydání. Toto rozhodně zamrzí trpělivé a důvěřivé hráče, kteří doufali, že se virtuální zážitek zlepší s přidávaným obsahem (a že jej pro minulé hry bylo). Tvůrci z Relic Entertainment mají nyní jiné starosti.

Na jejich bedrech leží tíha značky Age of Empires, pro niž vyvíjí dlouho očekávaný čtvrtý díl, který byl oznámen na loňském GamesComu. Tituly Company of Heroes 2 ani Dawn of War 3 sklidily kousavou kritiku. Pokud si chtějí v Relicu udržet status strategických velmistrů, nesmí s Age of Empires IV zklamat.

A jak to do budoucnosti vypadá se značkou Dawn of War? Zda se studio pustí do dalšího dílu, nezáleží na něm, ale na firmě Sega a především majiteli práv na svět Warhammer 40 000, Games Workshop. Prodeje posledního dílu tomu však nenahrávají. Nezbývá nic jiného než doufat, že se Relic opět jednou ponoří do vod Dawn of War a popřípadě zopakuje úspěch prvních dvou her.