Remake původní Mafia 1 nabídne i český dabing, motorky a nový scénář

Po (ne)plánovaném úniku na Microsoft Store se Mafia Trilogie ukázala i na Steamu. Druhý a třetí díl je navíc ihned dostupný k hraní v slibovaných Definitive edicích, na hraní prvního dílu si však počkáme až do půlky srpna. To je pochopitelné, jelikož druhý díl se dočkal jen zmiňovaného remasteru, který zdaleka nejde tak do hloubky jako předělávka prvního dílu, ale textury, světla a stíny nyní i přesto působí mnohem věrněji a moderněji.





U Mafia I však mluvíme o plnohodnotném remaku s novým enginem (který nyní pohání třetí díl), přidanými příběhovými scénami i hratelnými částmi a také nově odhalenou možností ježdění na motorkách a nacházení sběratelských předmětů. Třetí díl se pak prakticky dočkal jen kompletní verze se všemi doplňky a DLC.

Velmi milou zprávou je zachování původního českého dabingu u prvních dvou dílů i s možností českých titulek. U třetího dílu zůstávají obsažené české titulky.

Po Steamu zamíří všechny díly i na Epic Games Store a Google Stadii. Na PS4 a Xboxu už jsou taktéž oba díly dostupné. Všechny díly lze koupit v balíčku Mafia: Trilogy, který obsahuje definitivní edice všech tří her, ale je možné je pořídit i jednotlivě. Všechny vlastníky třetího dílu možná potěší fakt, že dostanou novou edici zdarma, a to jak na Steamu, tak i na konzolích PS4 a Xbox One. U druhého dílu se tohoto upgradu dočkali pouze majitelé hry na Steamu.

K předobjednávce prvního dílu se navíc nabízejí oba další díly zdarma a několik kosmetických bonusů. Další bonusy je možné obdržet po přihlášení do 2K účtu. Fyzické kopie se začnou prodávat spolu s vydáním prvního dílu.