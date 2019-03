Roboti si v Soulu postaví své vlastní Muzeum robotických věd

V jihokorejském Soulu se Metropolitní muzeum odhodlalo k nezvyklému kroku. Kdyby se jednalo pouze o novinku, že se chystá v roce 2022 otevřít nové Muzeum robotické vědy, nebylo by to nic tak neobvyklého. Zajímavé na celém projektu je, že exponáty si toto muzeum budou zčásti stavět sami. Tuto zakázku obdržela turecká společnost Melike Altınışık Architects (MAA).

Podle oficiální zprávy by měly roboti řídit design, výrobu a výstavbu celé nové budovy. V praxi to bude vypadat tak, že některé robotické systému budou tisknout části budovy pomocí 3D tisku a zároveň budou navrhovat či sestavovat konkrétní kovové komponenty.

Ze strany muzea však nejde o recesi či potřebu zaujmout, jako spíše o potřebu postavit nové muzeum s co nejmenšími náklady. To je ostatně jeden z účelů, ke kterým by technologie měly sloužit. 3D tisk se v poslední době stává stále častějším pomocníkem ve stavebnictví. Důkazem jsou i stavební firmy, které dokáží vytisknout budovy, komplexy nebo i mosty za pomoci 3D tiskárny.

Projekt výstavby muzea je jen dalším důkazem, jak dokáží autonomní roboti vybaveni určitým stupněm umělé inteligence v kombinaci se strojovým učením, usnadnit lidem práci. Na masivnější nasazení této technologie do běžné praxe si budeme muset ještě zřejmě několik let počkat.