Robotické sekačky s technologií autonomních aut? Eufy přepisuje pravidla hry

Ještě před pár lety se robotická sekačka bez nataženého obvodového drátu zdála jako sci-fi. V poslední době se sice začaly prosazovat modely využívající RTK přijímače pro přesnou navigaci pomocí satelitů, ale i ty mají své limity – zejména v zahradách plných stromů nebo altánů. A právě tady přichází Eufy s revoluční změnou. Jeho nové modely E15 a E18 nepotřebují ani drát, ani RTK. Vystačí si s vizuálními kamerami a umělou inteligencí.

V-FSD: technologie z aut na vaší zahradě

Oba modely používají systém V-FSD 1.0 (Visual Full Self-Driving), který kombinuje binokulární kamery s AI algoritmy pro rozpoznání okrajů trávníku, překážek a cest. Podobné principy využívají i moderní samořiditelná auta. Díky tomu se sekačka orientuje jen podle toho, co „vidí“ – žádné kabely, žádné satelity, jen čistá vize.

To má zásadní výhodu pro majitele složitě členěných zahrad nebo pozemků se spoustou stromů a přístřešků, kde by RTK přijímač ztrácel signál. Zkrátka sekačka, která ví, kde je, aniž by musela „volat do nebe“.

Eufy slibuje maximálně jednoduché spuštění. Stačí propojit robota s domácí Wi-Fi, postavit ho na trávník a nechat ho, aby si sám zmapoval okolí. V aplikaci pak můžete snadno nastavit zóny sečení i zakázané oblasti, případně rozdělit pozemek na více částí – třeba přední a zadní zahradu.

V prvních testech sekačka E15 obstála. Mapa trávníku odpovídala realitě a robot spolehlivě rozpoznával překážky velikosti tenisového míčku a větší. Ačkoliv ještě nejsou k dispozici plné recenze, první dojmy jsou více než pozitivní.

Funkce, které potěší každého majitele zahrady

Oba modely – E15 i E18 – umí sekat v pravidelných, rovných liniích podobně jako dražší RTK modely. Výšku sečení lze nastavit mezi 2,5 až 7,5 cm a praktická funkce Ride On Edge umožňuje robotu sekat až na samotné hraně cesty nebo obrubníku – už žádné ruční dosekávání.

Větší model E18 je určen pro trávníky do 1 200 m², menší E15 pak obslouží plochy do 800 m². Oba mají vestavěný GPS+4G systém proti krádeži, přičemž je možné kdykoli zkontrolovat pohyb robota i pomocí kamery na dálku.

Cena a dostupnost

Modely jsou aktuálně dostupné v USA a částečně i v UK. Eufy E15 vyjde ve Spojených státech na 1 799,99 dolarů, větší E18 na 1 999,99 dolarů. V Británii je menší model k dispozici za 1 499 liber. Zatím není potvrzené, kdy a zda se sekačky dostanou i na evropský trh včetně Česka.

Eufy se odvážně pustil do světa venkovní robotiky s modelem, který může zamíchat kartami. Využití technologie vizuálního autonomního řízení je krok, který může nejen usnadnit život uživatelům, ale také výrazně rozšířit možnosti použití robotických sekaček na zahradách, kde dosud selhávala jiná řešení. Pokud se systém V-FSD osvědčí i v dlouhodobém provozu, může jít o začátek nové éry péče o trávník.