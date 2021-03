Rohlík.cz bude expandovat do okolních zemí, dočkal se investice 5 miliard korun

Zdroj

Rohlík.cz patří k našim největším potravinovým e-shopům u nás a v období pandemie, kdy je mnoho obchodů zavřených a lidé nechtějí či nemohou vylézat z domů, zažívá své zlaté období. Myšlenka rozšířit svůj koncept i do okolních zemí provázela zakladatele Tomáše Čupra již nějakou dobu. Nyní se od investorů dočkal investice 5 miliard korun, díky které společnost k expandování použije jenom část svých prostředků, zbytek investuje do rozvoje stávajících aktivit a také do inovací technologií.

V prosinci minulého roku již Rohlík.cz představil svůj koncept ve Vídni pod názvem Gurker.at a nyní se chce podívat do Německa pod názvem Knuspr.de. Mimo stávající trhy v České republice, Maďarsku a Rakousku, tak bude postupně přibývat i Německo, Rumunsko a Polsko. Jedinečnost a klíč k úspěchu vidí Tomáš Čupr v kombinaci velkého supermarketu s malými řezníky, pekaři a lokálními dodavateli. Stejný koncept chce Rohlík.cz aplikovat i v zahraničí.

Investory Rohlíku.cz jsou poměrně známá jména, jako Partech a Index Ventures, dále investice poskytly EBRD, J&T Banka, Quadrille Capital, R2G a dosavadní investor Enern. Společnost Rohlík.cz již v loňském roce zaznamenala přes 750 tisíc spokojených zákazníků a vykázala miliardové obraty. Po expandování se dá očekávat, že zisky mateřské společnosti Rohlík Group ještě porostou.Cílem Tomáše Čupra prý je uspokojit rodiny po celé Evropě nikoliv doručovat co nejvíce jídla co nejrychleji.