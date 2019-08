Rusko plánuje čerpací stanici pro kosmické lodě a satelity, prodlouží životnost

Náklady na provoz satelitů a vesmírných lodí ve vesmíru jsou příliš velké a životnost při tom není až tak dlouhá. Proto se odborníci z Ruské vojenské vesmírné akademie domnívají, že by zavedením jakési čerpací stanice pro satelity výrazně ušetřily na nákladech vesmírného programu a zároveň by mohli prodloužit i životnost svých strojů.

Podle ruského deníku Izvestia, který se odkazuje na specialisty z Vojenské vesmírné akademie v Petrohradě, by Ruská federace v současné době měla právě na takovéto čerpací stanici pracovat. Pro dobíjení satelitů by měla používat skupinu robotů a speciální laser.

Žádný detailní plán prozatím zveřejněn nebyl, ale podle toho, co uniklo na veřejnost, by tato čerpací stanice měla mít kulový tvar a měla by být vybavena solárními panely a fotovoltaickými moduly. Prakticky by se mělo jednat o soustavu robotů, kteří budou vybaveni baterií a pulzní nabíječkou založenou na superkondenzátoru.

Skupina robotů tak bude obhospodařovávat a zajišťovat plynulý provoz svěřených kosmických lodí a satelitů. Podle předběžných odhadů by tato stanice měla prodloužit životnost kosmické lodi o 50 %, a ušetřit tak tři miliardy rublů (zhruba jednu miliardu korun) za každou nabitou loď.