Rychlejší a přesnější předpovědi? Google nasadí do meteorologie strojové učení

V dnešní době asi každý bere jako samozřejmost, že po zprávách je vždy v televizi předpověď počasí, popřípadě, že se může kdykoliv bez problémů kouknout na internet. Ani si možná neuvědomujeme, jaké procesy za takovou předpovědí stojí a jak složitý algoritmus ji vytváří. Musí totiž vzít v úvahu neskutečné množství faktorů, aby dokázal určit počasí s přesností na desítky minut.

Nově se do meteorologie vloží i společnost Google, která veřejnosti slibuje masivní pokrok nasazením své umělé inteligence. Podle vědeckého týmu, který na této novince pracuje, by strojové učení mělo celý předpovědi nejen několikanásobně zpřesnit, ale hlavně přinést zrychlení celého procesu.

V současnosti se používá tzv. konvenční metoda, která zahrnuje údaje z družic o pohybu oblačnosti, teploty na Zemi, tlak, směr větru, apod. Pro názornost lze uvést, že Národní správa pro oceány a atmosféru (NOAA), která je vědeckou vládní agenturou Ministerstva obchodu Spojených států amerických, nashromáždí denně přes 100 TB dat.

Není se pak čemu divit, že výpočet předpovědi trvá zhruba šest hodin. V době, kdy stávající technika dokončí předpověď, jsou data vlastně už přes šest hodin stará, což v případě třeba hurikánů může mít zásadní vliv. Navíc je zde i fakt, že globální oteplování činí počasí stále více nepředvídatelným, proto je potřeba reagovat co nejrychleji. Podle společnosti Google by jejich algoritmus měl vyhodnotit předpověď počasí v řádech jednotek minut. Celý výpočet tak během dne proběhne více než 4x a data budou aktuálnější. Tento algoritmus již má za sebou i testovací fázi a je připraven do ostrého provozu.