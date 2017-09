S Oplem Ampera-e se dá ujet až 755 km na jedno nabití

Německá televizní společnost VOX uspořádala jízdu Oplem Ampera-e z východu Německa na západ. Konkrétně se jednalo o města Görlitz u Polských hranic do města Cáchy u hranic s Belgií. Trasu, kterou jeli dva novináři měřila 760 km a nevedla po dálnici, jelikož to by tak daleko nedojeli.

Celou trasu řidiči projeli průměrnou rychlostí pohybující se od 40 do 50 km/h. Trasu jeli 25 hodin a 30 minut. Nutno podotknout, že na normální cestování to není. Jet 760 km takovou rychlostí musí být přinejmenším skličující.

Nicméně jako příklad toho, kolik se dá ujet s Amperou-e ujet po městě je to dobré a rozhodně se jedná o pozoruhodný výsledek. Výsledku bylo dosaženo i díky rekuperaci energie při brzdění, která určitě nějaký ten kilometr přidala. Díky tomu byl přesný dojezd 754,9 km se spotřebou 7,8 kWh na 100 km. Takže se jídza zcela nepodařila, ale i tak je výsledek slušný.

Podle testů NEDC by měla mít Ampera-e dojezd 520 km a poráží dokonce vůz Tesla Model S 75D, který má dojezd „pouze“ 490 km. Testy NEDC však nejsou tvořeny jen jízdou o rychlosti 40 – 50 km/h. Stejného výsledku dosahuje i Chevrolet Bolt EV, který je dvojčetem Amepery-e.