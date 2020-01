Samsung posunul hranice umělé inteligence, podívejte se na první digitální lidi

Společnost Samsung již nějakou dobu naznačovala, že se chystá odhalit „převratnou“ novinku z oblasti umělé inteligence. Nikde však neuváděla žádné bližší detaily. Nyní konečně uveřejnila trochu více ze zákulisí své technologie, kterou nazvala Neon. Původně se spekulovalo o tom, že by se mělo jednat o vylepšení stávajícího asistenta Bixby.

Opak je pravdou, jedná se totiž o novou vysoce sofistikovanou technologii, která dokáže generovat dokonalé napodobeniny skutečných lidí. Jejich realistický vzhled vypadá spíše jako videosekvence než umělou inteligencí generovaná grafika. Jejich vývojáři je chtějí využít jako stevardy, recepční, průvodci či jako asistenty pro obchodní a marketingové účely.

I když stále není známa detailní specifikace Neonu, video, které uniklo a objevilo se na omezenou dobu na Redditu, potvrzuje, že to Samsung myslí opravdu vážně. Druhým zdrojem pak je tweet od vedoucího vývojáře, Paranava Mistryho, který uveřejnil jednoho ze svých avatarů. Sám je ze svého díla nadšen a podotýká, že jejich technologie Core R3 dokáže vygenerovat nová gesta, nové pohyby nebo plynulý dialog avatarů.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd