Samsung umožní opravy telefonů svépomocí: Nabídne oficiální opravné sady

Chytré telefony se postupem času staly nedobytnými pevnostmi, u kterých si už spotřebitel nemůže vyměnit kryt, baterii, natož pak prasklý displej nebo jakoukoliv jinou součást. V cestě za voděodolností tak zákazníci přišli i o možnost jednoduchých oprav svépomocí, a zůstali tak napospas servisům, jejichž služby se například u starších modelů už téměř ani nevyplatí.

Společnost Samsung se nad tímto problémem pozastavila a vydala samoopravné sady, díky kterým si mohou uživatelé některé dílky opravit na svých chytrých telefonech a tabletech zcela svépomocí. Pro nový projekt týkající se samoopravných sad se rozhodla společnost Samsung spolupracovat se společností iFixit.

Jako první budou do tohoto programu zahrnuty telefony Galaxy S20, Galaxy S21 a tablet Galaxy Tab S7 Plus. K dispozici budou sady na výměnu a opravu displeje, zadního skla a nabíjecích portů. Ku příkladu v sadě na opravu displeje najdete nejen displej, ale také kovový rám telefonu a novou baterii.

Je jasné, že ne každý uživatel je technicky zdatný, a proto společnost Samsung chystá vydání jednoduchých průvodců krok za krokem, který povede spotřebitele během celé opravy. Dle vyjádření společnosti Samsung to pomůže prodloužit životnost telefonů a zároveň se sníží množství zbytečného odpadu. V budoucnosti by do programu samo oprav měly být zahrnuty i další modely.