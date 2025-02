Sen každého gamera: Interiér inspirovaný videohrami

Protože ne všichni, co milujeme hraní her, si můžeme dovolit mít speciální místnost jen na tenhle koníček.

Pro začátek: jak bez větších zásahů přinést duch gamingu do místnosti

Ať už jde o váš pokoj, nebo ho zařizujete pro partnera, dítě, nebo kohokoliv jiného, můžete začít zlehka. Zkrátka tak, že nebudete dělat úpravy, co nejdou jen tak vrátit zpět. Máme hned několik tipů pro úpravu interiéru pro „začátečníky“:

Výzdoba stěn

Pověste na zeď plakáty s motivy svých oblíbených her nebo pixel art – jen tak samotné, nebo zarámované. Další alternativou jsou i tematické samolepky určené přímo na zeď, které můžete jednou za čas jednoduše odstranit a vyměnit za jiné. Třeba Hulkova pěst jako by prorážející vaší zeď. A nezapomeňme na tapety, třeba s motivy Minecraftu.

Vystavení vlastní sbírky

Sbíráte figurky charakterů z her? Nebo hry samotné? Tak je vystavte! Stačí vám jen přivrtat pár polic, případně využít police a skříňky, co už v pokoji máte. Nejdříve se lidé pyšnili knihami, pak deskami, posléze VHSkami a DVDčky… Tak co je divného na PC hrách a figurkách?

Ložní povlečení

Stejně má většina z nás víc než jednu sadu povlečení, tak není nic jednoduššího, než aspoň jedno z nich pořídit s gaming vzorem. Parádní a díky novému filmu i aktuální je třeba povlečení se Super Mariem.

Pro náročnější: Světla, nábytek a geek věcičky

Následující tipy už vyžadují buď trochu větší úpravy, případně nějakou tu investici. Touhle cestou můžete jít třeba i v případě, že stejně plánujete nějaké úpravy – tak je naplánujete s ohledem na tématiku gamingu.

Osvětlení

Stůl, kde hrajete, můžete vybavit LED pásky. Existují i samolepicí pásky přímo na monitor, kde můžete přepínat mezi různými barvami světla. Pohrát si můžete i s osvětlením na zemi a LED lištami vytvořit žádoucí atmosféru. Případně se poohlédněte po světelné dekoraci na zeď s tematikou hraní her a vtipnými „motivačními“ citáty. Mimochodem, věděli jste, že existuje i nástěnná lampa ve stylu světelného meče z Hvězdných válek?

Designové prvky

Koberec s herním motivem, stůl ve tvaru joysticku, Hvězda smrti z Hvězdných válek na první pohled vypadající jako globus, herní křesílko ve stylu sedacího vaku, Kratosovy meče na zdi... Když trochu zapátráte na internetu, nebudete věřit, co všechno milovníci (nejen) PC her vymysleli. Designovou a přitom dost praktickou věcí jsou také akustické panely, které na stěně skvěle vypadají, a obzvláště za počítačem, na kterém se hraje, dokáží pohltit nežádoucí hluk.

Herní charaktery v životní velikosti

Někdo kupuje drahé obrazy, někdo sochy a někdo ocení spíš Batmana v životní velikosti. Možná to zní trochu ujetě, ale jestli jste někdy koukali na seriál Jak jsem poznal vaši matku, tak víte, že i takový Stormtrooper v životní velikosti vypadá v bytě Barneyho Stinsona elegantně a ne infantilně. Vždycky jde jen to, jak zařídíte interiér celkově a jak se vám podaří zkombinovat geek kousky s klasickým vybavením.