Série Commandos ožije pod taktovkou Kalypso, vyloučené nejsou ani remastery

S posledním přídavkem v roce 2006 by si člověk mohl myslet, že série Commandos je jednou provždy pryč. Dvanáct let koneckonců není málo. To by si ale nepřečetl dnešní zprávu, která by mu řekla, že značku odkoupil od Pyros Studio (původních majitelů) vydavatel Kalypso a plánuje ji znovu překlopit do světel reflektorů – ve vší parádě.

Kalypso hned zkraje potvrdilo, že nový titul je „na obzoru“ a k tomu dodalo, že navíc plánuje „extenzivní aktualizici již existujících titulů“, z čehož lze snadno číst možný remaster. Obzor je však daleko a než z něj zpoza něj cokoliv vyjde, chvíli to potrvá. Třebaže Kalypso nepostrádá ambice, chybí mu vývojář, jež by se značky ujal. Momentálně teprve promlouvá k možným zájemcům.

Vydavatel spolu s Commandos přikoupil i značky dvou RTS Imperial Glory a Praetorians, ovšem vzhledem k tomu, že je zmiňuje pouze okrajově, jsou pokračování nepravděpodobná. Na druhou stranu se podle vlastních slov vydavatele „nezastaví před ničím, aby oživili a rozvinuli tyto oblíbené klasiky pro fanoušky po celém světě.“ Čas ukáže.

Isometrický vojensko stategicko/taktický titul oslovil převážně svým důrazem na micromanagment malé party vojáků bojujících proti značné převaze smrtelných nepřátel. Časování, přesné polohování, průzkum – to vše dělá z série Commandos jedinečnou sérii obtížně hledající druha (vyjma posledního FPS dílu Commandos: Strike Force, o tom se nemluví).