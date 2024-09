SET Ventures získává 200 milionů eur na investice do klimatických technologií

Nový fond, který je dvakrát větší než předchozí, bude rozdělen mezi 20 až 25 evropských startupů. Tyto společnosti budou mít za úkol urychlit přechod k obnovitelným zdrojům energie a přispět k tomu, aby se čistá energie stala běžnou součástí každodenního života. Název SET, což je zkratka pro „Sustainable Energy Technologies“, zdůrazňuje zaměření firmy na technologie, které podporují udržitelnou energetiku.

Jedním z klíčových faktorů, které umožnily SET Ventures přilákat více kapitálu než kdykoli předtím, je jejich závazek k udržitelnosti. Tento závazek je zakotven v jejich statusu podle článku 9, což znamená, že fond se zavazuje investovat pouze do projektů, které mají jasně definované cíle v oblasti udržitelnosti. Tato strategie přitáhla širokou škálu investorů, od korporátních po institucionální, kteří hledají příležitosti v oblasti klimatických technologií.

Zdroj: Shutterstock

Přestože nový fond přináší větší objem kapitálu, řídící partner společnosti SET Ventures, Anton Arts, si je vědom rizik, která s tím souvisejí. Větší fond by mohl vést k tomu, že firma začne investovat do pozdějších fází startupů, což by mohlo překročit jejich oblast odbornosti. Aby se tomu vyhnuli, SET Ventures plánuje soustředit se na více obchodů ve stejné fázi, místo aby diverzifikovali své investice do různých fází vývoje startupů.

Primárním zaměřením SET Ventures zůstává investování do startupů v sérii A, kde obvykle poskytují počáteční šeky v rozmezí od 2 do 5 milionů eur. Jedním z nedávných příkladů je německý startup Vilisto, který se zabývá digitálním řízením tepelné energie a který získal 5 milionů eur od SET Ventures a dalších investorů.

Jedním z výrazných aspektů strategie SET Ventures je jejich zaměření na digitální technologie. Podle Arta se firma posunula směrem k investicím do digitálních technologií, které jsou nezbytné pro dosažení bezuhlíkového energetického systému. Tento přístup se liší od jiných fondů zaměřených na klimatické technologie, jako je například Světový fond, který klade důraz na investice do hardwaru. Arts však věří, že samotný hardware nestačí k dosažení klimatických cílů a že klíčovou roli v této oblasti hraje software, zejména pokud jde o automatizaci procesů a širší nasazení inovací.

Přestože se SET Ventures soustředí na digitální technologie, nevylučují investice do společností s hardwarovým zaměřením, pokud je věda za těmito projekty spolehlivá. Příkladem je jejich investice do společnosti Instagrid, která vyvíjí přenosné nabíječky pro podniky a která nedávno získala 95 milionů dolarů v sérii C.

SET Ventures si také uvědomuje význam zakladatelů s odbornými znalostmi z jiných odvětví, kteří mohou přinést nové přístupy a inovace do oblasti klimatických technologií. Arts vidí podobnosti mezi současným přechodem na čistou energii a technologickými revolucemi, které zažil během své kariéry, jako například zavádění 5G sítí nebo rozvoj internetové infrastruktury.

S rostoucím zájmem o čistou energii SET Ventures rozšiřuje svou působnost i geograficky. Donedávna měla společnost jedinou kancelář v Amsterdamu, ale před několika lety otevřela další kancelář v Německu, což odpovídá jejich zvýšenému zaměření na region DACH, Spojené království a Nizozemsko.

S větším fondem a rozšířenou geografickou působností má SET Ventures ambiciózní plány na podporu inovací v oblasti čisté energie, přičemž se stále drží svého závazku investovat do udržitelných technologií, které mají potenciál významně přispět k dosažení klimatických cílů Evropy. Tento přístup nejenže posiluje jejich pozici na trhu, ale také přispívá k širšímu přechodu společnosti k udržitelnější budoucnosti.