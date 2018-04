Tomáš Herodek Shadow of the Tomb Raider odhaluje první informace https://cdr.cz/sites/default/files/shadow-of-the-tomb-raider-2.jpg 04/30/2018 13:15:00 https://cdr.cz/clanek/shadow-tomb-raider-odhaluje-prvni-informace/diskuse Hry Zprávy Square Enix Crystal Dynamics Lara Croft Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider

Pondělí, 30 Duben 2018 - 13:15 | Tomáš Herodek | Hry, Zprávy Nové dobrodružství Lary Croft se nám oznámilo před měsícem a konečně se dočkáváme prvních informací. Podle všeho se titul nepříliš vzdálí od svého předchůdce a užijí si jej všechny platformy společně při jednotném vydání. Stalo se takovým smutným pravidlem, že čím blíže je konference E3, která nás opět čeká v červnu, tím častěji se už před ní objevují nějaké nové informace o hrách, které nás čekají. Proč si tyto zajímavosti nechtějí tvůrci nechat právě na tuto událost, nám je nešťastnou záhadou, ale budiž. V tomto duchu se objevily i nové informace o Shadow of the Tomb Raider. Nejdříve jsme se dočkali v březnu nového teaser traileru, nyní Amazon vypustil nové scrrenshoty, ze kterých je možné si udělat malý obrázek o tom, co nás čeká. Lara se tentokrát vydává do Jižní Ameriky, kde se vše bude točit kolem mayského proroctví o konci světa, kdy ústředním motivem se stává zatmění Slunce. Laru klasicky čekají potyčky s ozbrojenou místní silou a klasicky ji budou do cesty padat i nepřízně osudu, takže zajisté bude často kamsi padat, skákat, občas se na chvíli někde zaklíní... Zkrátka vše s kinematografickým efektem, aby hra působila dobře na obrazovkách. Celkem zajímovou novinkou je, že by mimo staré ruiny a džungli měla Lara navštívit i obydlené části mayských ruin. Příjemnou informací je, že nového pokračovaní bychom se měli dočkat již letos 14. září na všechny platformy, tedy PC, PlayStation 4 a Xbox ONE. Nebude se tedy opakovat časová exkluzivita, kterou měl druhý díl. Poslední informací je, že mimo klasické edice se dočkáme i tzv. Croft Edition, která obsahuje i Season Pass, který následně přinese 7 nových hrobek, 7 zbraní, 7 oděvů a údajně 7 dovedností. Snad bude záměr se sedmičkou nějak osvětlen a nepůjde jen o náhodu. Zdroje: Dualshockers