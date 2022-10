Shetlandy byly v noci izolovány od internetu, mohlo jít o sabotáž

Zdroj: Shutterstock

Během včerejšího večera byl porušen podmořský kabel spojující Shetlandské ostrovy a Skotskou pevninu. To samozřejmě izolovalo obyvatele ostrovů a ovlivnilo komunikační linky. Skotská policie proto vyzvala, aby lidé příliš netelefonovali a linky zůstaly volné pro případ nouze.

Zajímavá náhoda je, že zhruba ve stejné době bylo nahlášeno poškození dalšího velkého podmořského kabel na jihu Francie, konkrétně spojení Marseille-Lyon, Marseille-Milano a Marseille-Barcelona. Díky přerušení bylo narušeno spojení mezi Evropou, Asií a Spojenými státy, došlo ke ztrátě datových paketů a zvýšila se latence odezvy webových stránek.

Společnost Zscaler, která se zabývá cloudovou bezpečností, uvedla, že provedla úpravy směrování webů, aby zmírnila dopad. Opravu velice komplikoval fakt, že policie, která se dostavila na místo, musela nejdříve oblast zajistit a vše vyšetřit, než mohli technici spojení obnovit a započít na odstraňování škod.

Další případ přerušení kabelu mezi Faerskými ostrovy a Shetlandy řešili technici i minulý týden. Vedoucí tamního telefonního operátora předpokládá, že za incidenty obvykle stojí rybářské plavidlo, i když je velmi vzácné, že by se vyskytly dva takové případy zároveň. Mnozí se však domnívají, že by se mohlo spíše jednat o sabotáž. Pravděpodobnost, že by rybářská loď stála za takovým množstvím přerušených podmořských kabelů v jeden týden je minimální. Některé stopy směřují i k ruským ponorkám.