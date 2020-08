Shrnutí z GamesComu 2020: Herní průmysl ohlašuje velké tituly i z karantény

Destiny 2: Beyond Light

Hned několikrát se v průběhu nočního streamu zmiňovalo vydání nového dodatku do Destiny 2, který vyjde již 10. listopadu. O jeho velikosti svědčí i jeho cenovka nastavená na nemalých 40 eur. Každá z hratelných tříd navíc dostane vlastní novou podtřídu s novými schopnosti založenými na Stázi a budeme s nimi moci prozkoumat nevídané prostředí Jupiterova mrazivého měsíce – Europy.

Star Wars Squadrons

Očekávaná hra ze světa Star Wars se měsíc před vydáním připomíná novým trailerem, který zodpovídá mnohé otázky. Nejprve vysvětluje fungování singleplayeru, kde si vyzkoušíme hraní za impérium či rebelii a projdeme si příběhovou část. Hlavně se ale naučíme číst údaje z kokpitů, jež poskytují nepostradatelné informace o vnějších senzorech, skrze něž zaměřujeme nepřátelské lodě, stavu našich štítů, zbraní, energie a současné rychlosti.

K dispozici budeme mít dohromady osm různých lodí, respektive čtyři typy na každé straně, z nichž každá oplývá jinými schopnostmi, zbraněmi, rychlostí a má v týmu jiné použití. Tím se dostáváme i k představení multiplayeru, který se sestává ze dvou různých módů – rychlejší a kratší dogfight (manévrový vzdušný souboj), kde vyhrává ten, co přežije; a komplexnější fleet mód, který končí až po odehrání třech fází zakončených zničením vlajkové lodi (jako je třeba legendární křižník). Celou hru je prý navíc možné odehrát plně ve VR, radši bychom si však připravili pytlíky do pohotovostní polohy.

Doom: Eternal: The Ancient Gods Part One

Do Doom: Eternal přijde 20.listopadu první velká single-playerová expanze s názvem The Ancient Gods, která je zasazená přímo po skončení původní kampaně. Zdá se, že porážení nesčetných démonů a nakonec zničení Doom Slayera rozhodilo rovnováhu pekel a nebes, což probudilo dávné zlo, a tak nám nezbývá než s ním také vytřít podlahu.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Tentokrát už žádné remaky ani remastery, po mnoha letech přichází skutečně nový díl Ratcheta & Clanka kanonicky navazující na Into the Nexus, a v nejnovějším traileru nám popisují zejména možnosti vycházející z vydání hry na PlayStationu 5. Nejzásadnější pro ně bylo především využití velmi rychlého SSD, díky němuž je možné téměř okamžitě se přesouvat mezi jednotlivými lokacemi, ve hře reprezentované různými trhlinami v časoprostoru.

Velkou roli ale hrálo i využití nového ovladače DualSense, které demonstrují zmíněním dvouhlavňové brokovnice, jež máme ve hře k dispozici – díky haptickému feedbacku totiž nejenže věrněji ucítíme chování zbraně jako takové, ale podle intenzity stisknutí zadních tlačítek L/R dáme také najevo, jestli chceme vypálit z jedné či z obou hlavní naráz.

Little Nightmares II

Již dříve avizované pokračování hororové platformovky Little Nightmares dostalo konečně datum vydání, stanovené na 11. února příštího roku – vzhledem k tomuto datu je ale příjemným překvapením, že je hra oznámena i na současnou generaci konzolí, přestože v danou dobu už budeme mít k dispozici i tu následující – na ní se ale hra podívá až v blíže nespecifikovanou dobu po vydání.

Druhý díl se odehrává šest měsíců po skončení první hry, Six zde po úspěšném útěku od Maw potkává chlapce s papírovým pytlíkem přes hlavu a jménem Mono a vydávají se odhalit tajemství ukrytá v jejich pokřiveném světě.

Medal of Honor: Above and Beyond

Ještě letos se budeme moci ujmout role agenta úřadu strategických služeb ve VR reprezentaci druhé světové války v Evropě. Medal of Honor: Above and Beyond je nový titul vyvíjený exkluzivně pro Oculus Rift ve spolupráci s válečnými veterány, aby byl výsledný zážitek co nejvíce autentickým zpracováním tehdejší atmosféry. Těšit se můžeme na plížení do tajných nacistických základen i bojování v zákopech spolu s francouzským hnutím odporu. V následujících týdnech bychom se o téhle očekávané novince měli dozvědět i další informace, včetně chybějícího data vydání.

World of Warcraft: Shadowlands

Další expanze do nejznámějšího MMORPG v historii nás opět zanese dál než kdy předtím. Tentokrát navštívíme posmrtný život v podobě Shadowlands, kde vládnou čtyři Covenanty, mezi něž se rozdělují putující duše podle činů, které vykonaly za svůj život.

V první části čtyřdílné animované minisérie Afterlives si přiblížíme smrt Uthera a z rukou jeho žáka prince Arthase a následnou cestu k povznesení mezi Kyriany, andělské Covenanty, mezi které patří jen ty nejčistší duše. A konečně jsme se dočkali i prozrazení data vydání, stanoveného na 27. října!

Dragon Age 4

Čtvrtý díl skvělé fantaskní série od Bioware sice už oznámili před pár měsíci, zdá se však, že vývoj je ještě ve velmi brzké fázi. Místo plnohodnotného traileru jsme se tak dočkali pouze střípků rozhovorů a scén z tvorby hry, které nám toho zatím moc neřeknou.

Zdůraznili, že Dragon Age není pouze o hlavním hrdinovi, jenž zachraňuje svět, ale (stejně jako všechny jejich ostatní díla) zejména o charakterech v jeho blízkém okolí, jejich vývoji a uvěřitelnosti. Prozradili také návrat nenáviděného i milovaného elfa Solase, který hrál významnou roli v třetím Dragon Age, a jména dvou nových postav – Bellary a Davrina. Víc zatím o hře sice nevíme, ale přejeme si, aby tentokrát hru raději neuspěchali, aby se jim to podobně jako už dříve nevymstilo.

Unknown 9: Awakening

Francouzské studio Reflector si připravilo pozoruhodný trailer na originální mysteriózní hru, jejíž příběh je kombinován dohromady s vydanou knihou Genesis, komiksovou sérií Torment a skriptovaným podcastem Out of Sight.

Na stránkách hry jsou navíc k dispozici i další materiály přibližující další aspekty tohoto imaginárního světa skrze různé testy, které vyberou hráči příslušné zaměření. Od včerejška je k dispozici první část tohoto „tréninku“, každý týden však budou přibývat další fáze, které nás mají postupně připravit na to, co ve hře zažijeme.

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Nové Call of Duty z doby studené války se proslavilo ihned proslavilo kontroverzním stažením traileru na popud Číny, které se nelíbilo zahrnutí slavných záběrů demonstranta, jenž se postavil tankům na náměstí Nebeského klidu (Tiananmen) z roku 1989.

Těšit se ale stejně můžeme na obsáhlý single-player s několika různými konci, i klasický multiplayer, jehož odhalení se dočkáme 9. září. Chybět nebude ani tradiční kooperativní zombie mód a cross-play i cross-progression napříč všemi platformami i generacemi konzolí, na které hra již letos na podzim vyjde.

Další novinky

Mafia: Definitive Edition - se připomíná skrze nový příběhový trailer

Chorus: Rise as One – vesmírný simulátor představený již na květnovém streamu Inside Xbox odhaluje další scény

Quantum Error – sci-fi hororovka z pohledu první osoby má vyjít exkluzivně pro PS4 a PS5

The Sims 4: Journey to Batuu – nová expanze do The Sims nečekaně přidává prvky ze Star Wars univerza

Dirt 5 – nejnovější trailer přibližuje možnosti tvorby vlastních okruhů a jejich sdílení s ostatními hráči