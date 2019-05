Skyrim na autopilota? Tento mód hraje hru za vás, zatímco se kocháte krajinou

Bývaly časy, kdy hraní her bylo součástí… inu, hraní her. Cosi se však v poslední době zlomilo, a již existují žánry považující i samotné hraní za přežitek. Tento trend doputoval až do Skyrimu, kam si ho doplnili samotní fanoušci skrze modifikaci. Stojí za vyzkoušení?