SMS brána zdarma: Jak posílat zprávy přes internet bezplatně či anonymně?

Foto: Shutterstock

Může se zdát, že v dnešní době, kdy každý používá chatovací aplikace, jako je WhatsApp, a kdy každý má neomezený tarif, je možnost zasílání zpráv zdarma pomocí SMS brány zcela neaktuální. Není tomu ale tak. Je zde poměrně dost výhod, které hovoří ve prospěch SMS brány, jako je spolehlivost a jistá míra anonymity.

SMS brána vám může přijít vhod možná dříve, než byste sami čekali. Může nastat situace, kdy si například zapomenete mobilní telefon doma, vybije se vám nebo ho ztratíte cestou do práce a chcete někomu z vašich blízkých dát o sobě vědět. Kontakty máte stejně synchronizované v Googlu, ale jak napsat SMS bez mobilního telefonu? Jedině pomocí SMS brány.

V současné době můžete využít tři způsoby, a to:

SMS brány či portály

SMS brány jednotlivých operátorů, kteří umožňují zaslat SMS v dané síti

SMS aplikace

SMS brány

SMS brán je na internetu skutečně mnoho a většinou nepotřebují žádnou registraci. Stačí jim pouze zadat telefonní číslo příjemce a v některých případech i vaše číslo, jakožto číslo odesílatele. Ve výsledku tak můžete poslat SMS ze svého mobilního telefonu, i když je vybitý nebo nemáte kredit. Nutno ale zmínit, že tyto aplikace mají poměrně omezený počet možných znaků.

Mezi osvědčené SMS brány patří:

PoslatSMS.cz

Poslat.cz

SMSzdarma.cz

SMSBrána.cz

Esemes.cz

SMS brány mobilních operátorů

SMS můžete také zdarma zaslat od mobilního operátora, kteří to ale mají limitované jen v rámci jejich vlastní sítě. Služby odesílání textových zpráva zdarma jsou většinou dostupné pouze v rámci webové aplikace dostupné přes váš počítač. Například T-Mobile vyžaduje přihlášení do aplikace Můj T-Mobile, kde můžete zdarma zaslat SMS dlouhou až 765 znaků. To je více znaků, než nabízí většina SMS bran.

SMS aplikace

Některé mobilní aplikace umožňují uživatelům, kteří jsou připojeni k internetu, odesílat a přijímat SMS zprávy. V některých případech se můžeme setkat i s kuriozitou, že SMS aplikace nabízejí lepší funkce a služby, než klasické zasílání SMS. Jaké jsou nejpoužívanější SMS aplikace?