Solární panely od Tesly mohou vzplát kvůli špatným konektorům

Čtyři roky staré Tesly registrují problém s monitorem a nefunkčním nabíjením lukas-cihak 10/21/2019 13:15:00 Elektromobily Tesla v poslední době čelí problémům kvůli poruchám středového displeje či nabíjení. Může za to konec životnosti flash paměti. Oprava může v lepším případě jít až do desetitisíců. https://cdr.cz/sites/default/files/tesla_3.jpg

Toyota představila elektromobil se solárními panely, doplní až 16 tisíc km ročně lukas-cihak 07/09/2019 09:00:00 Automobilka Toyota se snaží vyvinout elektromobil, který by využíval alternativní zdroje energie. Odpovědí je nový Prius, který je obalen vysoce efektivními solárními panely. https://cdr.cz/sites/default/files/prius.jpg