Sony IE kupuje vývojářské studio Bungie, tvůrce Destiny, za 78 miliard korun

Za poslední rok už je to třetí studio, které si Sony vzalo pod svá křídla - po tvůrcích Returnalu (Housemarque) a remaku Demon's Souls (Bluepoint Games), přichází na řadu americké studio Bungie spolu se svými třiceti lety zkušeností a znalostí z videoherního světa.

Bungie tuto transakci za 3,6 miliard dolarů (tedy v přepočtu za necelých 78 miliard korun) popisuje jako nové partnerství s PlayStationem, s důrazem právě na rovnocenný vztah obou stran. Bungie si totiž zachová svoji značku, a i možnost svobodně vyvíjet a publikovat hry bez omezení platforem na PlayStation.

Tento požadavek byl nejspíš pro uzavření obchodu klíčový, kvůli jejich neblahým zkušenostem ze svazující akvizice Microsoftem v letech 2000 až 2007. Neméně komplikovaný byl i jejich pozdější vztah s Activisionem, který ukončili po devíti z plánovaných deseti let. Snad se jim alespoň pod křídly Sony konečně podaří setrvat.

Nejen díky akvizici si nyní mohou dovolit najmout spousty nových zaměstnanců, a to především pro zatím bezejmenný velkolepý projekt, který je již nějakou dobu ve vývoji, a spatřit světlo světa by měl v průběhu následujících tří let. Nezapomínají ani na své soudobé značky, Destiny 2 stále zůstává ve vývoji, a i pro něj stále hledají posily do svého týmu. Momentálně společnost Bungie čítá kolem devíti set zaměstnanců, ale otevřených pozic mají kolem další stovky.

Na dotazy ohledně současného a budoucího směřování Destiny 2 v souvislosti s akvizicí Bungie odpovědělo ve formě FAQ (často kladených otázek). Ujišťují v nich hráče, že žádné eventy, expanze ani jiné balíčky nebudou ani v budoucnu exkluzivně vydávané pouze pro PlayStation, a to až do očekávaného ukončení nového obsahu v roce 2024.