Sony odhalí Playstation 5 již tento čtvrtek, uvidíte ho ale jen ve FullHD@30FPS

Představení Playstation 5 jsme se původně měli dočkat již 4. června, ovšem v souvislosti s americkými nepokoji nepovažovalo Sony situaci za vhodnou příležitost k oslavování. Přestože se situace za velkou louží stále neuklidnila, se Sony rozhodlo hráče dále netrápit. Prostřednictvím Twitteru odhalilo Sony datum konání prezentace již pro tento čtvrtek, tedy 11. června 1 PM PT, což v přepočtu na náš čas znamená 22:00.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Od prezentace můžeme očekávat především odhalení finálního designu konzole a zástup exkluzivních her, které by se měly stihnout představit v časové stopáži lehce přesahující jednu hodinu. Podle některých zdrojů by se měl objevit Horizon: Zero Dawn 2, jehož první díl se zařadil mezi nejprodávanější tituly předchozí generace. Další zvěsti hovoří také o Resident Evil 8 a předělávce Demon’s Souls, které se by měli zhostit vývojáři z Bluepoint Studios, kteří nám v minulosti přepracovali do moderního kabátku například Shadow of the Collosus.

Navzdory tomu, že se od konzole očekává výkon schopný 60 FPS při 4k rozlišení, bude odhalení vysílano pouze v 1080p při 30 FPS; neuvidíme tedy plný potenciál odhalených her. Snad Sony ovšem uveřejní všechny upoutávky v nejvyšší kvalitě následně na svém kanále nebo na webových stránkách. „Usnadnili jsme tím práci našemu produkčnímu týmu a vývojářům, kteří pracují z domova. Hry, které ve čtvrtek uvidíte, tak budou na vašich 4k televizích vypadat ještě lépe, než byste čekali,“ píše Sony na svém blogu.