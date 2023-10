Sony spouští streamování her pro Playstation 5 z cloudu

Streamování her pro PS5 bude výhodou pro předplatitele služby PlayStation Plus Premium, tedy nejdražšího plánu služby PlayStation Plus (ta navíc nedávno zdražila).

Sony plánuje uvést funkci postupně, s následujícími cílovými daty vydání pro každý region:

Japonsko: 17. října

Evropa: 23. října

Severní Amerika: 30. října

Na začátku Sony slibuje, že budete moci streamovat „vybrané“ hry pro PS5, ale plánuje podporu streamování až pro „stovky“ her pro PS5.

Zdroj: Shutterstock

Hry kompatibilní se streamováním z cloudu budou zahrnovat tituly z katalogu her PlayStation Plus, digitální hry, které hráči možná vlastní, jako je Resident Evil 4, Genshin Impact a Fortnite, a dokonce i zkušební verze her jako Hogwarts Legacy a The Witcher 3: Wild Hunt. Sony však nespecifikovalo, které z těchto her budou dostupné při počátečním spuštění funkce.

Prý si ale budete moci vybrat preferované rozlišení streamování, s možnostmi zahrnujícími 4K, 1440p, 1080p a 720p. Bude to určitě mít spíše kladný dopad, jelikož už nebudete muset stahovat hry na konzoli, abyste je mohli streamovat na jiná zařízení. Sony v současnosti podporuje streamování her pro PS5 na PC, Macu a zařízeních iOS a Android, ale musíte použít svou konzoli PS5 jakožto hostitelské (primární) zařízení.