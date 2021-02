SpaceX vypraví na oběžnou dráhu první soukromou misi bez astronautů

Společnost SpaceX Elona Muska oznámila, že vůbec poprvé v historii vyšle do vesmíru čistě soukromý let. Nejedná se však o lety podobné například těm, chystanými společností Virgin Galactic, protože tento by měl být uskutečněn zcela bez přítomnosti pilota či vycvičeného kosmonauta.