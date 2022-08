Správci skupin ve WhatsAppu dostanou pravomoc mazat zprávy

Zdroj: Shutterstock

WhatsApp i nadále proměňuje svoji komunikační platformu jednou změnou za druhou. Není to tak dávno, co jsme přinášeli informaci o možnosti připojení k jednomu WhatsApp účtu z vícero zařízení zároveň. Záplavou novinek možná chtějí vývojáři zakrýt nedávnou kauzu ohledně vynucovaného souhlasu s obchodními podmínkami.

V současné době se však objevila zpráva o další novince, která by měla pro změnu zajímat správce jednotlivých skupin. Tuto zpráva přináší portál WABetaInfo, který také uvádí, že by novinka měla být dostupná nejdříve pro uživatele operačního systému Android. V praxi by novinka měla dát správcům skupin pravomoc odstranit z hromadného chatu jakoukoliv zprávu.

Zdroj: Shutterstock

Každý ze správců skupin tedy nově uvidí vedle každé zprávy možnost odstranit tuto zprávu pro všechny. Po odstranění se zobrazí tato skutečnost všem dalším členům skupiny jako nové upozornění. O odstranění zprávy se tak dozví každý.

V tuto chvíli je funkce v testování, ale konkrétní datum jejího nasazení do ostrého provozu prozatím není znám. Očekává se však, že by to mohlo být v nejbližších týdnech či měsících. Zároveň s tím by měla přijít i oprava chyby, která zobrazovala upozornění na zmínění v konverzaci, i když vás nikdo nezmiňoval.