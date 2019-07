Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, varuje před Facebookem a zneužíváním dat

Spoluzakladatel Applu, Steve Wozniak, byl dlouholetým uživatelem sociální sítě Facebook. Vše se změnilo až s aférou kolem Cambridge Analytica. Skutečnost, že tato sociální síť pomáhala ovlivňovat výsledky voleb díky citlivým uživatelským datům ho natolik popudila, že se rozhodl vystoupit z této sítě. Sám Wozniak je znám jako velký zastánce ochrany soukromí.

Možná to byl i jeden z důvodů, proč se rozhodl vyzvat i další uživatele Facebooku, aby z této populární sociální sítě vystoupili. Navrhuje však i jednoduché řešení. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby existovaly dva druhy účtů – zdarma a placený s tím, že ten placený by měl lépe chráněny osobní údaje a jeho data by nebyla dále zneužívána.

Problém možná nastává v tom, že Facebook není charitativní sociální síť, ale reklamní agentura, která má největší příjmy právě díky tomu, že této společnosti uživatelé ochotně poskytnou veškeré osobní údaje a ona následně zacílí konkrétní reklamu na vybranou skupinu.

V tomto rozhovoru dále Wozniak poukázal na rostoucí dokonalost nejrůznějších technologií, které mají jediný cíl – získat co nejvíce údajů o uživateli, jako jsou stále chytřejší hlasoví asistenti. V návaznosti na tuto problematiku je tedy potřeba co nejvíce vzdělávat širokou veřejnost v oblasti počítačové a digitální gramotnosti a zároveň zvýšit i naši vlastní ostražitost při pohybu v digitálním světě.