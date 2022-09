Stydíte se za to, co lze o vás najít ve výhledávači? Google usnadní mazání údajů

Zdroj: Shutterstock

Říká se, že na internetu najdete všechno. To však platí nejen o tématech, ale i osobách. Když si uvědomíte, kolik informací třeba na vás takový Google ví, je to až trošku děsivé. Google si je naštěstí toho vědom, a proto zavedl možnost pro každého uživatele odstranit informace o něm samotným z výsledků vyhledávání.

Funkce je to sice velice užitečná, nicméně pokud jste chtěli skutečně docílit smazání informací o vás, nebylo to vůbec jednoduché. Google proto přichází s další novinkou, která by měla celý postup odeslání požadavku na smazání veškerých údajů o vaší osobě daleko jednoduší.

Podle posledních informací by tato novinka měla přijít i do mobilní aplikace Google, takže by požadavek na smazání mohl zaslat každý uživatel i ze svého mobilního telefonu. O zavedení zjednodušení této funkce informoval Google již na počátku tohoto roku, ale až nyní se začíná realizovat.

Na počátku této iniciativy stála legislativa Evropské unie nazvaná GDPR. Podle obecné logiky jde o to, aby informace, které se dají dohledat o uživatelích jim nebránili v získání práce či prospěchu ve škole. Nesmíte však zapomenout, že tyto informace nezmizí z internetu fyzicky, protože na webech zůstanou. Pouze se nedohledají ve vyhledávání v Googlu.