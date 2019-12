Systémy zabezpečené rozpoznáváním obličejů lze obelstít maskou ze 3D tiskárny

V poslední době jsou celkem populární systémy na rozpoznávání obličejů na veřejných prostranstvích, jako jsou letiště či nádraží. Důvodem je vyhledávání trestně stíhaných zločinců či hledaných osob. To je ovšem výzva i pro druhou skupinu lidí, kteří se pokoušejí přijít na to, jak se tento systém dá oklamat.

Nyní výzkumníci ze společnosti Kneron přišli na to, že přelstít tyto systémy není nikterak těžké. Postačí, když si na obličej nasadíte umělou věrohodnou masku vytištěnou na 3D tiskárně. Vzhledem k tomu, že obličej vypadá věrohodně a dokonce je i ve 3D, nedokáže systém zkrátka rozpoznat, že není na povrchu kůže, ale umělá hmota.

All it takes to fool facial recognition at airports and border crossings is a printed mask, researchers found https://t.co/42ymWrzYZI #fintech #biometrics pic.twitter.com/n294lfUUmw