Tak trochu jiný Mass Effect: Modifikace hru převtělila do první osoby

Série Mass Effect je jednou ze značek, která definovala herní průmysl. Řeč je samozřejmě o první trilogii, která zvládla zkombinovat výpravnost, skvělý příběh s RPG mechanikami a žánrem stříleček.

Někteří hráči mají ovšem natolik definované preference, že nikdy nepřekousli pohled ze třetí osoby, a hru tak předčasně zatratili. Jiní hráči naopak tuto značku přehráli nesčetněkrát, a už se jim původní vzezření okoukalo jako manželka po dekádě. Obě skupiny mohou nyní zajásat, Mass Effect se dočkal modifikace, která jej převtělí do pohledu první osoby.

Za modifikací stojí uživatel Lord Emil1, který ji umístil bezplatně na komunitní portal NexusMods (kam jinam, že?). Ve videu výše můžete úpravu vidět v akci. Ještě před několika dny bylo k vidění pouze pasivní procházení klidnými lokacemi, tedy bez soubojů. V nové ukázce můžeme konečně vidět, jak se nový pohled chová v přestřelce.

Pohled z první osoby dává hře úplně jiný rozměr. Hráči se snižuje zorné pole, díky čemuž je do zážitku více vtáhnut a cítí se být blíže akci, byť je více frustrován, jelikož nemá o okolním dění tolik informací.

V rozhovorech s možnostmi voleb se kamera přepne do klasického kinematografického režimu, jelikož právě v těchto sekvencích značka exceluje a byla by jedině škoda, kdyby se modifikace zbavila této přednosti. Navíc by to nejspíš nebylo ani technicky možné, jelikož si tvůrci v důležitých scénách hráli s nasvícením postav tak, že za oponou prakticky poskakují z místa na místo, aby je kamera zachytila vždy v zajímavém úhlu.

Oprášíte trilogii Mass Effect? Nebo stále cítíte zášť ke konci třetího dílu?