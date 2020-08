Telefony s Androidem ohroženy: Procesory Snapdragon mají bezpečnostní trhliny

Zdroj: Pixabay

Data velké části uživatelů, kteří používají na svém mobilním zařízení operační systém Android a zároveň mají integrované čipy Snapdragon, jsou ohroženy. Bezpečnostní experti z Check Point odhalili více než 400 míst, kde můžou být čipy Snapdragon zranitelné. Obdrželi příhodně přezdívku Achilles.

Check Point se rozhodl o těchto místech pomlčet z důvodu globální bezpečnosti do té doby, než budou opraveny. Následky případného útoku by prý mohly být velice vážné, protože útočník, který by slabiny využil, by mohl krást data, nahrávat hovory či nepozorovaně instalovat malware.

Výrobci telefonů podle Check Pointu nemohli v této souvislosti udělat vůbec nic, protože oprava musí být nejdříve provedena na straně Qualcomm. Naštěstí společnost Qualcomm uznala všechny chyby a nedostatky a chystá jejich nápravu. Zástupce společnosti Qualcomm zároveň uvedl, že není znám žádný případ zneužití těchto slabých míst.

Případná hrozba je poměrně velká, protože čipy Snapdragon byly implementovány do zhruba 40 % všech telefonů, které byly v roce 2019 vyrobeny, a to včetně takových značek jako je Samsung, LG nebo Xiaomi. To znamená, že v ohrožení jsou stovky milionů telefonů. Vyřešení všech problémů může být podle odborníků z Check Pointu v určitých případech i nemožné vzhledem k tomu, že celá řada levných telefonů nikdy žádnou aktualizaci systému Android od svých výrobců neobdrží.