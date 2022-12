Telegram už nevyžaduje SIM kartu, vaše telefonní čísla uloží na blockchain

Zdroj fotografie: Shutterstock

Sociální síť Telegram se čím dál více zaměřuje na technologii blockchainu, a to především u svých nových funkcí. Tato chatovací aplikace totiž nedávno umožnila uživatelům nákup cenných uživatelských jmen v NFT aukci na nové platformě, která je založená na blockchainu TON.

Další nová funkce na tradici využívání technologie blockchainu jen navazuje, a jde o možnost přihlášení se do chatovací služby, ale bez SIM karty. Doposud bylo totiž nutné uvést při registraci do Telegramu mimo jiné i své telefonní číslo. Nově se místo klasického telefonního čísla můžete přihlásit přes platformu Fragment i pomocí anonymního čísla uloženém na blockchainu.

Zdroj fotografie: Shutterstock

Pokud si to chcete vyzkoušet, můžete jít na webové stránky Fragment, kde si za pomocí Toncoinů zakoupíte anonymní číslo. Díky tomuto číslu se registrujete do Telegramu, budete moci zasílat zprávy a nebo si můžete nechat zasílat ověřovací kódy do Fragmentu. Veškerá telefonní čísla se pak budou stejně jako v případě uživatelských jmen dražit.

Zde můžete získat náhodné číslo za 370 Kč nebo si můžete vydražit nějaké zajímavější s tím, že minimální nabídka dosahuje u některých i hodnoty 1 330 000 Kč. Dalšími novinkami u Telegramu jsou automatické mazání chatů po uplynutí určitého časového období, automatický filtr proti spamu nebo statistiky využití úložiště na Androidu.