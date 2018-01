TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Akční]

Akčních her je rok od roku víc a víc, a to i z důvodu prolínání žánrů. Tradičně tak patří k nejrozšířenějším a mezi fanouškovskou obcí jsou tím pádem i přímoúměrně nejpopulárnější. Rok 2018 se ponese zejména ve znamení pokračování už zajetých značek, přesto všechno ale pár novinek nabídne. I když s podrobnostmi o většině z nich, nás tvůrci seznámí až v rámci letošního ročníku výstavy E3 v červnu.

Letošní rok slibuje hned dvě rozšíření pro nejnovější Assassin’s Creed: Origins. První velké DLC dostane podtitul The Hidden Ones, druhé v pořadí se představí jako The Curse of the Pharaos. Hráči se letos mohou těšit i na očekávanou third-person záležitost Fortnite nebo na pokračování úspěšného titulu z roku 2013 - svůj druhý díl dostane do zombie světa zasazené State of Decay. Stejnou tématiku zpracuje také MMO Just Survive.

Podobným směrem se vydá i postapokalyptická sandboxová mlátička 7 Days To Die, v akčním duchu se letos hráčům představí i spin-off populární série společnosti Konami, kombinující kooperační hru se stealth prvky a survival elementy – Metal Gear Survive. O přežití je také české DayZ; masivní multiplayerové FPS, které už nějaký ten pátek můžeme hrát v early-accesu, má oficiálně vyjít právě v roce 2018.

Hráče v aktuálním roce nemine ani Conan Exiles, expansion pack Apocalypse pro Battlefield 1, survival horor Agony, PvP expanse Bad Blood pro Dying Light, remaku původní hry z roku 1994 se dočká System Shock, a těšit se můžeme i na regulérní třetí díl poslední zmíněné značky. Na Kickstarteru dostatečnou podporu fanoušků získalo druhoválečné Days of War, ze středověku bude letošní Of Kings and Men, kde se na jednom bitevním poli potká až 200 hráčů.

Far Cry 5

Březen 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer, multiplayer







Páté pokračování akční hry z první osoby z dílny vývojářských studií společnosti Ubisoft je rozhodně jedním z nejočekávanějších počinů letošního roku. Po řadě exotických lokací se Far Cry 5 přesune do americké Montany. Chopíme se role policejního důstojníka (případně důstojnice, hra nabídne volbu pohlaví), jehož hlavním úkolem je infiltrace a rozpuštění nelegální organizace, která v utajení likviduje své nepřátele doslova sadistickými způsoby.

Far Cry 5 hráčům zprostředkuje tak velký otevřený svět, jaký historie série nepamatuje. Po mapě se i tentokrát budeme pohybovat různými barvitými způsoby a vedle hlavní dějové linky plnit i řadu vedlejších úkolů. Pro jejich úspěšné zdolání budeme vyžívat široké nabídky zbraní, které si navíc můžeme vylepšovat. Specialitkou pátého Far Cry potom bude krotitelství zvířat, ta pak mohou bojovat po našem boku.

The Forest

Vychází z Early Access: 2018 | Windows PC, PlayStation 4 | Singleplayer, multiplayer

Perspektivní sandboxová survival hororová hra z první osoby. Právě tak by se dal definovat The Forest, vznikající pod záštitou nezávislého studia SKS Games, známého třeba pro titul End Night. Hráči se ujmou role přeživšího letecké havárie. Náš hrdina je uvězněn na ostrově daleko od civilizace. Tedy alespoň té normální, společnost nám totiž budou dělat kanibalističtí mutanti.

Gameplay se soustředí na objevování nových koutů ostrova, zavede nás do hlubokých lesů i temných jeskyní. Třeba i na jejích okrajích si budeme budovat přístřešky, ze kterých následně vyrazíme nejen na průzkum blízkého terénu, ale především na výpravu za potravou. K lovení zvěře (i kanibalů) budeme využívat pasti. Dojde ale i na samotnou bojovou složku hry, rozmanitou tak, jak jen to engine Unity 4 dovolí.

Metro: Exodus

2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer

Metro: Exodus je třetím pokračováním populární FPS série na motivy knihy Dmitryje Glukovského. Ještě jednou se převtělíme do Artyoma, který ví nejlépe, jaké je to žít v Rusku po devastující nukleární válce, která definitivně zničila okolní svět a způsobila apokalypsu. Aktuální díl bude jakousi evolucí toho, co známe z předchozích zpracování.

Jako obvykle prozkoumáme nejen temné tunely metra, ale i venkovní svět zamořený mutanty. Opatrný stealth postup bude hrát výraznější roli, než kdy před tím, a to i kvůli narůstajícímu množství lidských nepřátel. Boj s nimi by tentokrát měl být ještě náročnější. Na své si mají přijít techničtí fajnšmekři, Metro: Exodus nabídne vizuální prvky nejvyšší kvality.

A Way Out

Březen 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Kooperativní multiplayer

Akční adventura studia Hazelight ve spolupráci s Electronic Arts nabídne kooperativní gameplay pro dva hráče. Dva jsou totiž také hlavní protagonisté, Vincent a Leo, kteří se společnými silami snaží utéct z vězení a opřít se do nového života venku za zdí. Dojde na pěsti, přestřelky, automobilové honičky, ale i tichý postup hrou. A Way Out v tomto ohledu slibuje skutečně bohatý zážitek.

O to větší pak, když bude umocněn spoluprácí dvojice hráčů, kteří mohou využít i nabízeného split screen modu. Hra poletí na Unreal Enginu 4 a na monitorech se objeví už letos na jaře.

Dead Island 2

2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer, multiplayer

Mluví se o něm už od roku 2015 a letos by se konečně mohl stát realitou (Techland hráče přesvědčil, že ke zrušení nedošlo, navzdory zprávám v médiích). Druhý Dead Island je hra plná otazníků a zombíků. Původní titul vznikl v kancelářích polského studia Techland, druhý díl byl svěřen partičce Yager Development, stojící třeba za střílečkou Spec Ops: The Line. To ovšem nic nemění na tom, že hra se řídí událostmi uvedenými v předchozí „kapitole“.

Mor, který přeměnil lidi na živé mrtvé, se dostal mimo kontrolu a pohltil Kalifornii. Ocitáme se v karanténní zóně plné vojáků a zvrhlých civilistů, kteří v zombie apokalypse hledají vzrušení, stejně jako obyvatelé, kteří odmítli opustit své domovy. V tomto nebezpečném prostředí (v otevřeném světě) podnikneme řadu úkolů. Především se ale snažíme bojovat proti hordám nemrtvých pomocí nekonvenčních samoobslužných zbraní.

Beyond Good & Evil 2

2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer

Pokračování ikonické značky Beyond Good & Evil nás vezme na cestu do planetárního systému zvaného System 3 – Centrum mezigalaktického trhu, pirátství a nelegálního obchodu. Hráči mají k dispozici skutečně obrovský svět, rozkládající se hned na několika gigantických planetách a měsících. Jestli po nich budeme cestovat pěšky, nebo na palubě některé z mnoha kosmických lodí, je naše volba.

Po celou dobu hry sledujeme, jak náš protagonista stoupá ve společenském žebříčku, ve své cestě po galaxii. Jeho život se točí kolem rozmanitých příběhů, doplněných o vedlejší mise s nelineární strukturou. Očekávat od Beyond Good & Evil 2 můžeme vysoce kvalitní vizuální prvky a rozmanitý soundtrack, kombinující vícero hudebních žánrů.

Die Young

Vychází z Early Access: 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer

Neví, kde je a jak se na tohle prokleté místo dostala. Ví jen, že ji unesli. Neví proč, ale hodlá to zjistit. A uprchnout. Taková je ve stručnosti dějová linka chystané survival akce Die Young. V té se chopíme role mladé dívky, uvězněné na středomořském ostrově.

Nemá vojenský výcvik, zkušenosti s přežíváním v přírodě, ale musí se postarat o to, aby zůstala celá, zajistila si potravu i místo pro přenocování. Naším úkolem je jí v tom pomoci a vyhnout se nebezpečí, které na ni číhá za každým stromem.

Hellion

Vychází z Early Access: 2018 | Windows PC | Multiplayer

Hellion měl oficiálně vyjít už v minulém roce. Místo toho se ale objevil v předběžném přístupu na Steamu. Letos už by ale vše mělo klapnout, a hra se tak snad dočká oficiálního data vydání. Konec konců, míří hodně vysoko – až do vesmíru. Odehrává se v budoucnosti, v dobách, v nichž lidstvo organizuje mezigalaktickou kolonizační misi. Spolu s milionem dalších lidí jsme vysláni do vzdáleného hvězdného systému. Po probuzení z desetiletí dlouhého kryogenního spánku ale nalézáme pouze zničené vesmírné stanice a vraky.

Právě v tento moment se ujímáme našeho hlavního hrdiny a spolu se skupinou ostatních přeživších v nepřátelském prostředí hledáme důvody selhání mise. Vzhledem k tomu, že boj o přežití se odehrává ve vesmíru, kromě hledání zdrojů, vyučování řemesel a udržování zdraví, pečujeme také o vlastní loď. Hellion nabízí vysokou úroveň realismu, co do fyziky, zvukové disperze a dopadu poškození na chování jejího řízení.

Crackdown 3

Duben 2018 | Windows PC, Xbox One | Singleplayer, multiplayer

Už v pořadí třetího dílu se letos v dubnu dočká zajetá série Crackdown. A její podstata se nemění. Stejně jako v minulosti, i tentokrát je příběh zasazen do futuristického města s otevřenou strukturou. Ocitáme se v roli strážce zákona, který čelí organizovanému zločinu. Ten je ale stále silnější a vlivnější.

V boji proti nepřátelům nám dopomůže široká škála nejmodernějších zbraní a vylepšená zařízení daleké budoucnosti. Crackdown 3 nabízí kampaň v otevřeném světě, tu si navíc v případě libosti užijeme i v kooperačním modu.

Red Dead Redemption 2

2. čtvrtletí 2018 | PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer, multiplayer

Letos se znovu vrátíme také na divoký západ. Společnost RockStar Games plánuje naservírovat hráčům na podnose zlatém, jako žíla v Coloradu, už druhý díl westernové akce Red Dead Redemption. Kdo by neměl rád kovboje, kolty proklatě nízko u pasu a jízdu na koni v prostředí typického amerického venkova.

To vše prožijeme v roli psance Arthura Morgana, člena Van der Lindeho gangu. Hromotluka, který se nebojí jít přes mrtvoly. Dvojka Red Dead Redemption slibuje více interakce, voda už nebude naším nepřítelem. Tedy pokud v ní zrovna nebude plavat aligátor. Divokou zvěř můžeme lovit, proti nepřátelům lze tasit hned dvě zbraně naráz. Zkrátka a jednoduše, podle slov tvůrců se máme těšit na skutečnou porci akce.

Skull and Bones

3. čtvrtletí 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Multiplayer

Pokud jste hráli Assassin’s Creed: Black Flag a tou nejatraktivnější pasáží vám přišly námořní bitvy, přijdete si ve Skull and Bones na své. Jak už název hry napovídá, přesuneme se do zlatého věku pirátů. Právě na lodních soubojích v Indickém oceánu staví kompletní složka titulu.

Ve Skull and Bones se nám pod ruku nedostane konkrétní postava (leč si kapitána můžeme kosmeticky upravit), hrát totiž budeme za loď. Vývojáři ale připravili skutečně akční model ovládání, takže se zřejmě občas i zapotíme. Využívat budeme bočních i čelních děl, dalekonosnou bombardu, ale i informací od posádky. Té navíc budeme rozdávat rozkazy. Naším nepřítelem budou reální hráči i lodě umělé inteligence.

Days Gone

2. čtvrtletí 2018 | PlayStation 4 | Singleplayer

Apokalyptické Days Gone nám, jako další z mnoha her letošního roku, předhodí do cesty hordy nemrtvých. V roli motorkáře Deacona se proplížíme, prosekáme a prostřílíme těmi nejnepříjemnějšími nástrahami divočiny, ve které nám jde po krku snad úplně všechno, na co si pomyslíme. Především tedy skupiny zombies, bandité a po krvi prahnoucí zvěř.

Ve hře budeme reagovat na řadu událostí, při jejichž „řešení“ se musíme potýkat s různorodým výskytem a změnou chování nepřátel v závislosti na počasí i denní době.

Overkill‘s The Walking Dead

3. čtvrtletí 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Multiplayer

Další hra se zombie tématikou ji ovšem zpracuje jinak, než řada letošních konkurentů. Švédské studio Overkill pojalo známou sérii The Walking Dead po svém a připravilo akční kooperativní střílečku pro čtyři hráče. Podle všeho by titul svým charakterem mohl připomínat trochu šílené PayDay. Ostatně, hra má stejný vývojářský tým.

Za prohlášení, že půjde o interaktivní titul, se dá schovat ledacos. Důležité ale je, že se na lov zombíků můžete vydat se svými kamarády a vybavit se hromadou zbraní a schopností. Společně s nimi také postupně stavíte a vylepšujete svůj ochranný tábor, který musí odolat také nájezdům lidských banditů a lupičů. Hratelnost každé ze čtyř nabízených postav bude odlišná, právě zde bude tkvět největší rozmanitost hry.

God of War

22. března 2018 | PlayStation 4 | Singlepayer

Už je tu zas. Z pravidelností sérií Call of Duty nebo Need For Speed se i letos dočká PlayStation exkluzivní série God of War. Kratos je zpět a je ještě naštvanější, než kdy předtím. Klíčovou roli bude v nejnovějším God of War hrát vztah otce a syna. Jeden od druhého se má co učit.

Většina problémů má ale řešení v podobě sekery. Tou se budeme klasicky ohánět od nevidím do nevidím a na hromadu házet těla mytologických nepřátel. A když se náhodou Kratos netrefí, jeho věrný synek se o ty, se kterými je třeba vyřídit si účty, postará lukem a dýkou. Zasněžené prostředí, noví nepřátelé, melancholická atmosféra – třeba i to slibuje letošní God of War.

Kultovní PlayStation exkluzivita v podobě Shadow of the Colossus se na monitory hráčů dostane už příští měsíc. Svou premiéru si hra odbyla v roce 2006 na PlayStation 2 a stáří je na ní znát. Prošla ale omlazovací kůrou vývojářů ze studia Bluepoint Games, a po verzi pro PlayStation 3 se teď dočká také next-gen bratříček v podobě PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro.

Světlo světa má právě letos spatřit také nový Tomb Raider, o kterém ale prozatím tvůrci zarytě mlčí. Totéž se dá konstatovat o zombie hře World War Z, o níž už se mluví poměrně dlouho. Prostor by v letošním roce mělo dostat také PayDay 3, spekuluje se i o novém Avataru Jamese Camerona. Rok 2018 by měl patřit také Borderlands 3, bližší informace o něm by měla nabídnout letošní červnová Electronic Entertainment Expo.

Máte další tipy na akční hry, které letos stojí za doporučení? Zajímá nás, co vás zajímá. Dejte o nich čtenářům CDR.cz vědět v diskuzi pod článkem.