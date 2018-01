TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Sportovní, závodní]

Popularita sportovních a závodních her je rok od roku menší. Na vině možná nejsou hráči, kteří by ztratili zájem, ale herní studia, která se v žánru zamotala a k jednomu dobrému titulu vypouští osm špatných a devět příšerných. Roli samozřejmě hraje i rutina a fakt, že vymyslet nový koncept takové hry, je leckdy zcela nemožné. Reálný sport má zkrátka určitou podobu a pravidla.

Přes to všechno nám i letos Electronic Arts nabídnou další EA Sports UFC, NFL, FIFA, NHL a spoustu jiných nadávek. Detaily o těchto hrách ovšem odhalí až letošní herní výstava E3. Právě na ní má společnost každoroční tiskovou konferenci, z níž tři čtvrtiny z hodiny ukousne prezentace sportovních titulů. Ty na podiu představují přímo známí sportovci, vždy nadšení, s úsměvem na tváři a dokola opakující fráze „so excited“ nebo „most ambitious“. A zaručeně nikdy se jim při předváděčce hra nezasekne.

Očekávat můžeme také odhalení nového přírůstku do série Need For Speed, která už komunitu příliš nevzrušuje. Plamínek naděje, že po deseti katastrofických dílech opět přijde jeden dobrý, který snad konečně se vším všudy (a bez zbytečné přidané hodnoty) zkopíruje sérii Underground, po které už 13 let brečíme, ale stále existuje.

Na konzoli PlayStation 4 letos přijede už sedmé Gran Turismo, které zatím tak špatnou pověst nemá. Majitele Xbox One potěší další Forza, k simulátoru připodobněnou sérii Motorsport by v roce 2018 opět měla vystřídat arkádová Horizon.

Nechme ale věštění pro Vlastíka Plamínka a pojďme se zaměřit na sportovní a závodní tituly, které už vývojáři oznámili.

Session

2018 | Windows PC | Singleplayer

Hráči si ji vybrali sami, a proto by mohla být skvělá – Session od kanadského studia Crea-Ture. Právě tahle parta vývojářů z Montrealu požádala o pomoc komunitu na Kickstarteru. A uspěli, s dvojnásobnou částkou, než kterou požadovali. Pokud patříte mezi fanoušky starých, dobrých a poctivých her pod značkou Tony Hawk, rozhodně si přijdete na své.

Skateboardingu se věnuje právě Session a vypadá to, že tvůrci si nevedou vůbec špatně. Rozmanitá prostředí i jejich využitelnost, balanční systém nebo integrovaný video editor snad nabídnou očekávanou dávku zábavy. Součástí je také střídání denního cyklu, počasí a nechybí ani možnost přizpůsobení postavy.

The Crew 2

2. čtvrtletí 2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer, multiplayer

Nebudeme si nic nalhávat, první díl The Crew měl velký potenciál a měl být jakousi renesancí žánru závodních her. Ale nepovedlo se. I když na GamesComu, kde jsme hru testovali ještě před vydáním, působila svěže a nadčasově, finální verze, která se dostala pod ruku hráčům, byla docela podprůměrná. Reputaci si chce Ubisoft napravit druhým dílem.

Na tom makají pánové a dámy ze studia Ivory Tower, ti mají na svědomí třeba populární značku Test Drive Unlimited. The Crew 2 nabídne otevřený svět rozprostřený na mnoha místech USA. Závodit se bude v levných i drahých vozech, formulích, na motorkách, v letadlech i na lodi. Pokud to vývojáři znovu nezbabrají, bude to zážitek snad pro každého, komu v krvi koluje alespoň trocha adrenalinu.

Dakar 18

2018 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One | Singleplayer, multiplayer

Letos v lednu došlo k oznámení závodního titulu na motivy populárního seriálu Rallye Dakar. Hry se dočkají majitelé všech tři hlavních platforem, užít si budou moci módu pro jednoho i více hráčů. Síly změří v nebezpečném skalnatém prostředí, na hlubokých dunách písku i prašných pláních.

Jedná se o závodní simulátor z otevřeného světa. Ten má být podle slov tvůrců tak velký, že něco podobného historie her tohoto žánru nepamatuje. Závodit se bude ve všech dostupných kategoriích – terénní vozy, motorky, čtyřkolky a kamiony.

World of Speed

2018 | Windows PC | Multiplayer

Free-To-Play online závodní hra z dílny studia Slightly Mad, které se podílelo na vývoji značek jako Need For Speed: Shift, Test Drive: Ferrari Racing Legends a Project Cars, dorazí na obrazovky PC hráčů ještě letos. Nabídne široký vozový park licencovaných značek a vezme nás na řadu atraktivních míst po celém světě.

Síly změříme nejen na smyšlených tratích, ale i těch autentických. A to hned v několika herních módech. Standardní závod, automobilová honička, driftování a něco, co tvůrci připodobňují režimu, který známe ze stříleček - „Capture The Fag“.

GRIP

2018 | Windows PC | Singleplayer, multiplayer

Už v minulém roce měli fanoušci možnost podpořit na Kickstarteru ambiciózní závodní projekt GRIP. Značka se shledala s úspěchem a tentýž rok se rovnou objevila na Steamu v předběžném přístupu. Letos jí čeká oficiální vydání finální, plné verze.

Pokud si vzpomínáte na legendární Rollcage z roku 1999, netřeba vám hru více představovat. Právě tady se naprosto přiznaně GRIP inspiruje. Za studiem Caged Element, které nový titul představilo, totiž stojí dvojice vývojářů právě vzorové značky. Na prestižním Unreal Enginu 4 od Epicu si užijete atmosférické závody napříč fantastickými mapami.

Formula Fusion

2018 | Windows PC | Singleplayer, multiplayer

Od klávesnice se v současné chvíli kouří i studiu R8 Games, které pro herní scénu chystá futuristickou závodní hru Formula Fusion. Nepředstavujme si běžné monoposty F1. Kokpit, do kterého ve hře usedneme, je přidělán k něčemu, co tvarem připomíná hybrida formule a stíhačky. Inspirace? Ta je víc, než jasná. U značky Wipeout, na jejímž úspěchu se tvůrci pokusí profitovat.

Závodit budeme v antigravitačních vozech na futuristicky laděných tratích plných světel. Úspěšná cesta k vítězství nezávisí jen na našich závodních dovednostech, jistou roli hrají také dostupné zbraně a jejich správné používání. Na strojích můžeme provádět nejrůznější upgrady a vytvářet i vlastní závodní tratě.

Tolik tedy k prozatím oznámeným závodním a sportovním titulům pro letošní rok. Máte tipy na další? Už tradičně se o ně můžete podělit v diskuzi.