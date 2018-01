TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Nezávislé]

Byť se pojem „nezávislé hry“ formálně vžilo coby separátní žánr, de facto je pouze střechou jako například AAA. Jinak řečeno, pokrývá všechny skutečné žánry od FPS přes strategie až po RPG. Liší se pouze tím, že nejsou vydávány pod taktovkou obrovských konglomerátů a vznikají v malém budget v drobných týmech. Neberte tedy následující výčet za kompletní a o obzvláště zajímavé kousky se nebojte podělit v diskusi.

Než se tedy dostaneme k hlavnímu seznamu, rychle vystřílíme několik dalších slibně vypadajících titulů – například rozkošně vypadající akční možná-RPG Tunic, nebo rozhodně ne roztomilé hororovým PT inspirované Visage, či jednoduše působící, nicméně překvapivě komplexní puzzle Baba is you, anebo úhledné rougelite RTS Bad North.

Mezi předskokany patří i post-apokalyptické cyberpunkové RPG Death Trash a doslova ručně dělaná adventura Harold Halibut. Nepomineme detektivku Jenny LeClue, záhadné Mosaic ani simulátor prapodivných hrátek s jídlem Nour.

Q.U.B.E. 2

První Q.U.B.E. neudělal díru do světa a neužil si všestranné pozornosti diváků a médií, jejímu vývojáři Toxic Games se však povedlo vytvořit vydařenou, kompetentní puzzlu hru se zajímavými mechanikami. A zřejmě i natolik vydařenou, aby si zasloužila pokračování.

Q.U.B.E. 2 bude pokračovat v duchu předchůdce, tedy vrátí se k užívání speciálních rukavic, díky kterým má hráč možnost manipulovat různými způsoby s určitými kostkami v jeho prostředí.Příběh se nyní otočí k britské archeoložce Amelii Cross, jež se probudila na neznámé planetě. Je na ní (vás) a její spolu-přeživší, Emmě, aby si opět našli cestu domů.

Into the Breach

Po obřím úspěchu Faster Than Light se jeho tvůrci, Subset Games, přesunuli na svůj další projekt, který možná nepotěší zaryté fanoušky FTL, ale mohl by potěšit fanoušky strategií a puzzle her. Třebaže Into the Breach připomíná tahové strategie ve stylu XCOM, společného s nimi má málo.

Civilizace je pod útokem obrovských stvůr z podzemí. Je na hráči a jím ovládanými stroji z budoucnosti, aby ochránil poslední zbytky lidstva – nepřítele ovšem neničí, ale posouvá. Ústřední mechanikou hry je její přístup k tahům a útokům. Tahy jsou asymetrické: zatímco hráč může ve svém tahu s jednotkami hýbat i útočit, vetřelci se mohou jen hýbat a útoky naznačovat. Tím hráč získává taktickou výhodu, jež se projevuje právě u útoků.

I když střela z obrovského tanku napáchá jisté škody, zdaleka ne takové, aby „podzemšťana“ zničila. Síla útoku jej však posune a jím plánovaný útok tak může zasáhnout jiného nepřítele. Podobně jej může posunout do vody a okamžitě zabít či přesunout na pole, z něhož by v příštím tahu přibyl další oponent, a tak mu zabránit ve vynoření. Konečným cílem každé mise je po dobu neurčitého počtu tahů ochránit co nejvíce měst před zničením. Po vyprchání časového limitu vyhráváte. Nevelké mapy 8x8 jsou náhodně generované a různá prostředí vyžadují obměnu strategií.

Sunless Skies

Nebe bylo temné v Sunless Sea viktoriánského Londýna a o nic světlejší není ani vesmír, do kterého královna Viktorie deset po událostech první hry vedla exodus. V tomto zasazení se vžijete do role kapitána meziplanetární lokomotivy a na svých cestách budete bojovat s mimozemskými bitevníky, piráty i svou vlastní příčetností.

Svou cestu můžete začít jako hladovějící básník provozující bitevní loď s cílem odejít do důchodu s hromadou peněz nebo jako odsouzený vědec živící se obchodem a toužícím poznat všechny okraje vesmíru. Kým se stanete a za čím půjdete, je jen na vás, mezi tím však vždy bude dlouhá a nebezpečná cesta vyžadující zásoby a dobrou morálku. Až dojdou zásoby, bude sněden nešťastný člen posádky nebo kapitán sám?

Z mechanické stránky nejspíše nenabídne Sunless Skies mnoho nového. Výraznou změnou oproti předchůdci však je, že smrt hráče neznamená reset světa – jeho činy budou provázet jeho další pokus. Teoreticky se tak vytvoří jeden nepřerušovaný svět, v němž každá cesta zanechá své následky.

Spelunky 2





Spelunky je hopsačka zasazená do nahodile generovaných jeskyní a podle mnohých i jednou z nejlepších nezávislých her. Dočká se také pokračování, Spelunky 2, které má dojemný trailer a to je prozatím vše, co o hře víme.

Trailer naznačuje, že by se titul mohl přenést do vesmíru, čímž by nejspíše přibyly i další mechaniky, to vše jsou však spekulace a pravdou je, že si skutečně nejsme jistí, kdy hra vyjde a je možné, že ani výše zmíněné platformy nejsou konečné.

Super Meat Boy Forever

Vzhledem k náročnosti a brutálnosti předchůdce Super Meat Boy zní nemístně nazvat pokračování Super Meat Boy Forever „hopsačkou“. Nekompromisní a krvavé ztvárnění titulu volá po jiném názvu, necháme však na čtenáři, aby s ním přišel.

Jak naznačeno, Forever chce zachovat ducha minulého dílu, přesto se však dočká mnohých zásadních změn. Tou nejvýznamnější je ovládání: stačit budou jen dvě tlačítka. Celkově. Protagonista totiž poběží automaticky bez příkazu hráče a v jeho kontrole zůstane pouze možnost skákat, sklouzávat a „ponořovat“ se. I když jde jistě o výsledek přesunutí titulu na mobilní zařízení, vývojáři ujišťují, že hra tím nijak neutrpí a zahraniční redakce s touto tezí zatím souhlasí.

Další deviací jsou „náhodně“ generované úrovně – každá se skládá z 40-50 ručně navržených kousků, jež tvoří celek. Ty jsou ohodnoceny podle své obtížnosti určitou známkou a po dokončení úrovně speciální algoritmus vyhodnotí jakými kousky úroveň obohatit, aby byla obtížnější.

Team Meat, vývojáři hry, předpokládají, že titul vyjde nejprve na PC a konzole a teprve poté na mobilní zařízení.

Frozen Synapse 2

Je-li řeč o ambiciózních pokračováních, nelze opominout Frozen Synapse 2. Původně ryze taktický simulátor plánuje pokračování rozšířit o strategické prvky s náhodně generovaným otevřeným světem.

Ohledně taktiky: gró titulu je zachováno, stále tedy povedeme malou údernou skupinu v kvazi-tahovém systému proti jednotce oponentově. Tvrdý přístup titulu trestající každý zásah smrtí vyžaduje pečlivé plánování a dává pro to hráči i mnoho příležitostí. Přibude možnost k cíli mise se proplížit a dočkáme se i nových druhů jednotek s více individualizovanými schopnostmi.

Ohledně strategie: ve městě se pohybuje několik počítačem ovládaných frakcí; každá má své přidělené místo a základnu, ze kterého vysílá své jednotky po mapě. Je na hráči, zda se rozhodne s ostatními za úplatu spolupracovat či ne (nebo obojí formou zrady). Město je živoucím objektem a jednotky rozdílných stran se při přesouvání mohou střetnout na ulici, kde se utkají.

Cílem všech frakcí je posbírat po městě náhodně umísťované relikvie a vyhrát hru. Mode 7 plánuje i multiplayerovou část, o které zatím prozradil jen, že bude obsahovat všechny módy z původního dílu, ale že se můžeme těšit na mnohem více.

Frostpunk

This War of Mine od 11 bit studios je depresivní hrou o civilistech snažících se přežít, nikoliv žít ve válkou zničeném městě. Motivy beznaděje a bezvýchodné situace, ve které „úspěch“ znamená jen možnost trochu déle trpět, studiu ovšem očividně nejsou cizí a předvádí je i v nejnovějším výtvoru Frostpunk.

Strategie, v níž nepřítelem je nekonečná zima a (možná) svědomí. Jakožto manažer města budete většinu času stát před rozhodnutím, které je hrozné, a jiným, které je ještě horší. Měl by například být v době nedostatku povolený kanibalismus? Váš obecný úspěch měří dvě kolonky: nespokojenost a naděje. Můžete jen hádat, který se naplní při povolení konzumovat své příbuzné, na druhé straně hlad optimismu také nepomáhá.

Warhammer: Vermintide 2

Chtěli-li bychom zjednodušeně popsat Warhammer: End Times – Vermintide, řekli bychom: Left 4 Dead, ale o Warhammera bohatší. Chtěli-li bychom zjednodušeně pospat Warhammer: Vermintide 2, řekli bychom: Warhammer: End Times – Vermintide, ale lepší a bohatší.

Nepohostinné Krysy z prvního dílu doplní Chaos Spawn. Každá postava bude mít k dispozici tři různé „kariéry“, jež předurčí jejich pasivní, aktivní schopnosti i talentový postup. Souboje na blízko se zdají být stejně uspokojující jako v prvním díle (= hodně).

Fatshark pro pokračování také plánuje oficiální podporu modů a zapojí titul do sítě Steam Workshop. Přesto však plánuje oddělit upravené hry od klasických, aby uchránili systém odměn na konci úrovní. Nejlepší mody by zároveň mohly být oficiálně implementovány do hry.

They Are Billions

Postapo steampunkovéRTS They Are Billions nabízí zajímavé pojetí žánru a místo toho, aby hlavním cílem bylo agresivní rozšiřováním, je jím obrana.

Hráčova základna se opakovaně objevuje pod útokem hordy nemrtvých a po vzoru jiných survival titulů, hra je u konce, pokud selže. Při každém dalším pokusu je náhodně generovaný nový svět s vlastním podnebím a jinými zvláštnostmi.

Specialitou této realtime strategie je její chápání pojmu „realtime“, které by našlo obdobu v FTL – kdykoliv můžete hru pozastavit a v mezičase udělit rozkazy jednotkám nebo budovám a jedním kliknutím se opět vrátit do akce. Plánovaná je i kampaň, o níž ovšem není mnoho známo.

Praey for the Gods

Praey for the Gods (nemáme překlep) je kickstarterovaný hold Shadow of the Colossus od tříčlenného studia No Matter Studio. To znamená boj malého človíčka (vás) proti obrům, ale jelikož tím už jsme jednou prošli, vývojáři vystaví hráče i proti kruté zimě a vyčerpání.

Za tímto cílem proti hráči postaví speciální systém, který bude měřit únavu protagonistky. Náročnější úkony jako průchod hlubokým sněhem nebo běh budou mít přímý dopad na hratelnost v podobě zamlžené obrazovky. Obdobné účinky bude mít zima, hlad i zranění.

Byť tedy titul bude mít otevřený svět vyzývající k prozkoumání, obři budou jen jedním nebezpečím z mnoha.